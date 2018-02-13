205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 11:44
В Шахтарі розповіли, скільки квитків вже продали на матч з Ромою
На гру 1/8 Ліги чемпіонів Шахтар - Рома станом на 13 лютого продано 30 тисяч квитків.
Про це повідомляє офіційний акаунт "гірників" в Twitter.
На матч Лиги чемпионов #ШахтерРома продано уже более 30 000 билетов!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 лютого 2018 р.
Спешите попасть на суперпоединок в Харькове 21 февраля!
Билеты в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на сайте: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/AMDArsp9Q4
Нагадаємо, що матч 1/8 Ліги чемпіонів Шахтар - Рома відбудеться в Харкові 21 лютого, а матч-відповідь відбудеться у Римі 13 березня.
Раніше повідомлялося, що форвард Роми відновився від травми і готовий грати з Шахтарем.
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