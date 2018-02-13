В Шахтарі розповіли, скільки квитків вже продали на матч з Ромою

На гру 1/8 Ліги чемпіонів Шахтар - Рома станом на 13 лютого продано 30 тисяч квитків.

Про це повідомляє офіційний акаунт "гірників" в Twitter.

На матч Лиги чемпионов #ШахтерРома продано уже более 30 000 билетов!



Спешите попасть на суперпоединок в Харькове 21 февраля!



Билеты в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на сайте: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/AMDArsp9Q4 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 лютого 2018 р.

Нагадаємо, що матч 1/8 Ліги чемпіонів Шахтар - Рома відбудеться в Харкові 21 лютого, а матч-відповідь відбудеться у Римі 13 березня.

Раніше повідомлялося, що форвард Роми відновився від травми і готовий грати з Шахтарем.