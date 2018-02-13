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13.02.2018  21:40

Динамо отримало підсилення на матчі Ліги Європи

 Денис Бойко/ФК Динамо

Новачок Динамо Денис Бойко зможе допомогти своїй команді у матчах Ліги Європи.

Не дивлячись на те, що кияни підписали контракт із своїм колишнім воротарем вже після відправлення заявки на плей-офф турніру, ім'я Бойка з'явилося у профілі команди на сторінці УЄФА, пише СпортАрена.

При цьому ще одного воротаря киян Георгія Бущана, який отримав травму та вибув щонайменше на 6 тижнів, немає у списку. Проте там значаться Артур Рудько, Володимир Маханьков та Владислав Кучерук. 

Додамо, що Бойко вже виступав за Динамо у Лізі Європи - у сезоні-2010/11 він провів один матч - на виїзді кияни несподівано поступилися молдовському Шерифу 0:2, а один із голів був повністю на совісті воротаря.

Проте у сезоні-2014/15 він чудово проявив себе у Лізі у складі Дніпра, дійшовши із командою до фіналу турніру. У тому розіграші голкіпер пропустив 14 голів у 17 матчах (при 8 сухих поєдинках).  

Раніше Бойко потрапив до заявки Динамо у Прем'єр-лізі.

Як повідомлялося, колишній тренер Динамо Йожеф Сабо позитивно оцінив перспективи Бойка у Києві.
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