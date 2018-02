Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів. ВІДЕО

Нападник Реала, забивши гол у ворота ПСЖ у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, став автором цікавого досягнення.

Так, португалець став першим гравцем, який забив 100 голів у Лізі у футболці одного клубу.

На те, щоб стати автором цього досягнення, Роналду знадобилося 95 поєдинків.

Нагадаємо, Роналду забив цей м'яч із пенальті, який було призначено за фол Джованні Ло Сельсо на Тоні Кроосі.

