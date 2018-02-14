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14.02.2018  22:59

Роналду встановив новий рекорд у Лізі чемпіонів. ВІДЕО

 Криштіану Роналду (з м'ячем)/Realmadrid.com

Нападник Реала, забивши гол у ворота ПСЖ у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, став автором цікавого досягнення.

Так, португалець став першим гравцем, який забив 100 голів у Лізі у футболці одного клубу. 

На те, щоб стати автором цього досягнення, Роналду знадобилося 95 поєдинків. 

Нагадаємо, Роналду забив цей м'яч із пенальті, який було призначено за фол Джованні Ло Сельсо на Тоні Кроосі. 

Після першого тайму матчу у Мадриді рахунок - 1:1. 

Раніше повідомлялося, що Роналду забив два голи у матчі 23-го туру Примери у ворота Сосьєдада
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