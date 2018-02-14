Динамо втратило основного гравця перед матчем із АЕКом
|Йосип Пиварич/ФК Динамо
Захисник Динамо Йосип Пиварич не зможе допомогти своїй команді у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.
Хорват отримав травму у передостанньому спарингу на іспанському зборі проти Відеотона. Тоді захисника замінили ще у першому таймі, проте офіційних повідомлень про його пошкодження не надходило.
Як повідомляє dynamo.kiev.ua, Піварич пройшов медобстеження у Хорватії і скоріше за все пропустить 10 днів.
Таким чином, цілком ймовірно, що він не зіграє також і у матчі-відповіді 22 лютого в Києві.
29-річний хавбек встиг провести у Динамо у нинішньому сезоні 19 матчів, віддавши у них 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що у АЕКа також є кадрові проблеми.
Як відомо, матч відбудеться 15 лютого о 22:00.
Нагадаємо, перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.
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