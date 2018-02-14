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14.02.2018  23:22

Динамо втратило основного гравця перед матчем із АЕКом

 Йосип Пиварич/ФК Динамо

Захисник Динамо Йосип Пиварич не зможе допомогти своїй команді у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа. 

Хорват отримав травму у передостанньому спарингу на іспанському зборі проти Відеотона. Тоді захисника замінили ще у першому таймі, проте офіційних повідомлень про його пошкодження не надходило. 

Як повідомляє dynamo.kiev.ua, Піварич пройшов медобстеження у Хорватії і скоріше за все пропустить 10 днів. 

Таким чином, цілком ймовірно, що він не зіграє також і у матчі-відповіді 22 лютого в Києві. 

29-річний хавбек встиг провести у Динамо у нинішньому сезоні 19 матчів, віддавши у них 2 результативні передачі. 

Раніше повідомлялося, що у АЕКа також є кадрові проблеми.  

Як відомо, матч відбудеться 15 лютого о 22:00. 

Нагадаємо, перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.


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