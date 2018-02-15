Боруссія вириває перемогу в Аталанти, Атлетик розгромив Спартак. Перші матчі 1/16 Ліги Європи
В першому матчі ігрового дня 1/16 фіналу Ліги Європи казахстанська Астана вдома поступилася португальському Спортингу (1:3).
Ліга Європи-2017/18
1/16 фіналу
Перший матч
15 лютого
⚽️ RESULTS ⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 лютого 2018 р.
4⃣9⃣ goals on an awesome night of #UEL action!
What would be your dream final? 🤔 pic.twitter.com/VxQDDve8jV
Астана - Спортинг 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Томасов, 1:1 - 48 Фернандеш, 1:2 - 50 Мартінш, 1:3 - 55 Думбія
Естерсунд - Арсенал 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Монреаль, 0:2 - 24, автоголол Папагіаннопулос, 0:3 - 58 Озіл
На 90-й хвилині Петтерссон (Естерсунд) - не реалізував пенальті
Спартак Москва - Атлетик 1:3 ( 0:3)
Голи: 0:1 - 22 Адуріс, 0:2 - 39 Адуріс, 0:3, 45+1, автогол Кутєпов, 1:3 - 60 Адріано
Реал Сосьєдад - Зальцбург 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27, автолог Оярсабаль, 1:1 - 57 Ордіосола, 2:1 - 80 Янузай, 2:2 - 90+4 Мінаміно
Ніцца - Локомотив Москва 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Балотеллі, 2:0 - 28, пенальті Балотеллі, 1:2 - 5, пенальті Фернандеш, 2:2 - 69 Фернандеш, 2:3 - 77 Фернандеш
Марсель - Брага 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Жермен, 2:0 - 69 Жермен, 3:0 - 74 Товен
Лудогорець - Мілан 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Кутроне, 0:2 - 64, пенальті Родрігес, 0:3 - 90+2 Боріні
Боруссія Д - Аталанта 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Шюрле, 1:1 - 51 Ілічич, 1:2 - 56 Ілічич, 2:2 - 65 Бачуай, 3:2 - 90+1 Бачуай
Стяуа - Лаціо 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Гноер
Селтік - Зеніт 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 79
Партизан - Вікторія Пльзень 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Тавамба, 1:1 - 81 Ржезник
Наполі - РБ Лейпциг 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Унас, 1:1 - 61 Вернер, 1:2 - 74 Брума, 1:3 - 90+3 Вернер
Ліон - Вільяреал 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Ндомбеле, 2:0 - 49 Фекір, 2:1 - 63 Форналс, 3:1 - 82 Депай
Копенгаген - Атлетико 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 15 Фішер, 1:1 - 21 Ньїгес, 1:2 - 37 Гемейро, 1:3 - 71 Грізманн, 1:4 - 77 Вітоло
АЕК - Динамо 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 19 Циганков, 1:1 - 80 Айдаревич
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АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
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