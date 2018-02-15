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16.02.2018  00:04

Боруссія вириває перемогу в Аталанти, Атлетик розгромив Спартак. Перші матчі 1/16 Ліги Європи

 

В першому матчі ігрового дня 1/16 фіналу Ліги Європи казахстанська Астана вдома поступилася португальському Спортингу (1:3).

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Перший матч

15 лютого

Астана - Спортинг 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Томасов, 1:1 - 48 Фернандеш, 1:2 - 50 Мартінш, 1:3 - 55 Думбія

Естерсунд - Арсенал 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Монреаль, 0:2 - 24, автоголол Папагіаннопулос, 0:3 - 58 Озіл

На 90-й хвилині Петтерссон (Естерсунд) - не реалізував пенальті

Спартак Москва - Атлетик 1:3 ( 0:3)

Голи: 0:1 - 22 Адуріс, 0:2 - 39 Адуріс, 0:3, 45+1, автогол Кутєпов, 1:3 - 60 Адріано

Реал Сосьєдад - Зальцбург 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27, автолог Оярсабаль, 1:1 - 57 Ордіосола, 2:1 - 80 Янузай, 2:2 - 90+4 Мінаміно

Ніцца - Локомотив Москва 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Балотеллі, 2:0 - 28, пенальті Балотеллі, 1:2 - 5, пенальті Фернандеш, 2:2 - 69 Фернандеш, 2:3 - 77 Фернандеш

Марсель - Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Жермен, 2:0 - 69 Жермен, 3:0 - 74 Товен

Лудогорець - Мілан 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Кутроне, 0:2 - 64, пенальті Родрігес, 0:3 - 90+2 Боріні

Боруссія Д - Аталанта 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Шюрле, 1:1 - 51 Ілічич, 1:2 - 56 Ілічич, 2:2 - 65 Бачуай, 3:2 - 90+1 Бачуай

Стяуа - Лаціо 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Гноер

Селтік - Зеніт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79

Партизан - Вікторія Пльзень 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Тавамба, 1:1 - 81 Ржезник

Наполі - РБ Лейпциг 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Унас, 1:1 - 61 Вернер, 1:2 - 74 Брума, 1:3 - 90+3 Вернер

Ліон - Вільяреал 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Ндомбеле, 2:0 - 49 Фекір, 2:1 - 63 Форналс, 3:1 - 82 Депай

Копенгаген - Атлетико 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 15 Фішер, 1:1 - 21 Ньїгес, 1:2 - 37 Гемейро, 1:3 - 71 Грізманн, 1:4 - 77 Вітоло

АЕК - Динамо 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Циганков, 1:1 - 80 Айдаревич

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