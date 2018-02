Боруссія вириває перемогу в Аталанти, Атлетик розгромив Спартак. Перші матчі 1/16 Ліги Європи

В першому матчі ігрового дня 1/16 фіналу Ліги Європи казахстанська Астана вдома поступилася португальському Спортингу (1:3).

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Перший матч

15 лютого

