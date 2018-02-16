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16.02.2018  00:00

Динамо здобуло результативну нічию в Афінах у грі 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа

Київське динамо зіграло в нічию перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа в Афінах.

Перший тайм пройшов за рівної гри, а єдиний гол, кияни, зусиллями Віктора Циганкова, забили на 19-й хв.

Віктор Циганков / Динамоманія

В другому таймі греки значно додали, динамівці переважно захищалися, проводячи поодинокі контратаки.

Кілька разів свою майстерність продемонстрував голкіпер киян Денис Бойко, врятувавши Динамо від дуже небезпечних ударів.

І все таки греки зуміли дотиснути Динамо та зрівняти рахунок.

На 80-й хвилині на виході помилився Бойко і хавбек господарів Астріт Айдаревич головою зрівняв рахунок.

В кінці зустрічі динамівцям вдалося трохи заспокоїти гру і здобути нічию, яка дає непогані шанси на вихід до 1/8 фіналу ЛЄ.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 22 лютого в Києві.

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Перший матч

15 лютого

АЕК - Динамо 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 19 Циганков, 1:1 - 80 Айдаревич

Нагадаємо, що Чемпіон провів для вас онлайн-трансляцію поєдинку.
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