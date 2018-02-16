Динамо здобуло результативну нічию в Афінах у грі 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа
Київське динамо зіграло в нічию перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа в Афінах.
Перший тайм пройшов за рівної гри, а єдиний гол, кияни, зусиллями Віктора Циганкова, забили на 19-й хв.
|Віктор Циганков / Динамоманія
В другому таймі греки значно додали, динамівці переважно захищалися, проводячи поодинокі контратаки.
Кілька разів свою майстерність продемонстрував голкіпер киян Денис Бойко, врятувавши Динамо від дуже небезпечних ударів.
І все таки греки зуміли дотиснути Динамо та зрівняти рахунок.
На 80-й хвилині на виході помилився Бойко і хавбек господарів Астріт Айдаревич головою зрівняв рахунок.
В кінці зустрічі динамівцям вдалося трохи заспокоїти гру і здобути нічию, яка дає непогані шанси на вихід до 1/8 фіналу ЛЄ.
Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 22 лютого в Києві.
Ліга Європи-2017/18
1/16 фіналу
Перший матч
15 лютого
АЕК - Динамо 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 19 Циганков, 1:1 - 80 Айдаревич
Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ντιναμό Κιέβου στον πρώτο αγωνα για την φάση των 32 του UEFA Europa League 2017/18. H ρεβάνς την Πέμπτη 22/2 στο Κίεβο.#UEL #aekdyn #aekfcineurope #aekfamily #WeAreBack pic.twitter.com/PRe0Im1x4u— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 15 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що Чемпіон провів для вас онлайн-трансляцію поєдинку.
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
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