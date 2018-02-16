Фанати АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо

Вболівальники грецького АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо.

Таким чином греки пригадали про жахливі події в Одесі, які відбулись 2 травня 2014 року, пише football24.ua.

"Одеса, 02/05/14. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Солідарні з антифашистським опором. В Україні – Донбасі. Атифашистський рух АЕКа".

Раніше була інформація, що фанати Динамо побилися з уболівальниками Спартака в Греції.