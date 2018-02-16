1116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 10:33
Фанати АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо
Вболівальники грецького АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо.
Таким чином греки пригадали про жахливі події в Одесі, які відбулись 2 травня 2014 року, пише football24.ua.
"Одеса, 02/05/14. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Солідарні з антифашистським опором. В Україні – Донбасі. Атифашистський рух АЕКа".
Раніше була інформація, що фанати Динамо побилися з уболівальниками Спартака в Греції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій