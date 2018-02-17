50 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 00:17
Жирона не помітила Леганес у 24 турі чемпіонату Іспанії
|ФК Жирона
Жирона на домашньому полі легко обіграла Леганес у 24 турі Прімери.
Чемпіонат Іспанії
24 тур
16 лютого
Жирона - Леганес 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 23 пенальті Стуані, 2:0 - 36 Порту, 3:0 - 85 Хуанпе
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|18
|5
|0
|60-11
|59
|2
|Атлетико
|23
|15
|7
|1
|34-9
|52
|3
|Валенсія
|23
|13
|4
|6
|45-27
|43
|4
|Реал
|22
|12
|6
|4
|50-23
|42
|5
|Вільяреал
|23
|11
|4
|8
|34-28
|37
|6
|Севілья
|23
|11
|3
|9
|29-34
|36
|7
|Ейбар
|23
|10
|5
|8
|32-34
|35
|+2
|8
|Жирона
|24
|9
|7
|8
|34-30
|34
|-1
|9
|Бетіс
|23
|10
|3
|10
|38-45
|33
|-1
|10
|Сельта
|23
|9
|5
|9
|41-34
|32
|11
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|26-21
|30
|12
|Леганес
|23
|8
|5
|10
|20-25
|29
|13
|Атлетик
|23
|6
|10
|7
|24-25
|28
|14
|Реал Сосьєдад
|23
|7
|5
|11
|43-45
|26
|15
|Еспаньол
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|16
|Алавес
|23
|8
|1
|14
|21-33
|25
|17
|Леванте
|23
|3
|11
|9
|21-35
|20
|18
|Лас-Пальмас
|23
|5
|3
|15
|17-50
|18
|19
|Депортиво
|23
|4
|5
|14
|24-52
|17
|20
|Малага
|23
|3
|4
|16
|14-36
|13
Нагадаємо, що в минулому турі Депортиво без Коваля зазнав чергової поразки.
Читай також
Останні публікації
16.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
16.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій