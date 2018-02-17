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17.02.2018  00:17

Жирона не помітила Леганес у 24 турі чемпіонату Іспанії

ФК Жирона

Жирона на домашньому полі легко обіграла Леганес у 24 турі Прімери.

Чемпіонат Іспанії

24 тур

16 лютого

Жирона - Леганес 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 23 пенальті Стуані, 2:0 - 36 Порту, 3:0 - 85 Хуанпе

    І В Н П М О
  1 Барселона 23 18 5 0 60-11 59
  2 Атлетико 23 15 7 1 34-9 52
  3 Валенсія 23 13 4 6 45-27 43
  4 Реал 22 12 6 4 50-23 42
  5 Вільяреал 23 11 4 8 34-28 37
  6 Севілья 23 11 3 9 29-34 36
  7 Ейбар 23 10 5 8 32-34 35
+2 8 Жирона 24 9 7 8 34-30 34
-1 9 Бетіс 23 10 3 10 38-45 33
-1 10 Сельта 23 9 5 9 41-34 32
  11 Хетафе 23 7 9 7 26-21 30
  12 Леганес 23 8 5 10 20-25 29
  13 Атлетик 23 6 10 7 24-25 28
  14 Реал Сосьєдад 23 7 5 11 43-45 26
  15 Еспаньол 23 6 8 9 21-31 26
  16 Алавес 23 8 1 14 21-33 25
  17 Леванте 23 3 11 9 21-35 20
  18 Лас-Пальмас 23 5 3 15 17-50 18
  19 Депортиво 23 4 5 14 24-52 17
  20 Малага 23 3 4 16 14-36 13

Нагадаємо, що в минулому турі Депортиво без Коваля зазнав чергової поразки.
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