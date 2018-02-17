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17.02.2018  23:59

Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії

 Рома переграла Удінезе на виїзді/Roma Twitter

Суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома 2:0 переграла Удінезе у рамках 25-го туру першості Серії А.

Голи за джалло-россі забивали Дженгіз Ундер та Дієго Перотті - на 70-й та 90-й хвилинах відповідно.

Таким чином, завдяки перемозі Рома перемістилася на третю сходинку у турнірній таблиці, випередивши Інтер, який несподівано поступився Дженоа 0:2.

Чемпіонат Італії-2017/18

25-й тур

17 лютого

Удінезе - Рома - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Ундер, 0:2 - 90 Перотті. 

К'єво - Кальярі - 2:1 (0:0).

Голи: 1:0 - 74 Джаккеріні, 2:0 - 76 Інглезе, 2:1 - 82 Паволетті. 

Дженоа - Інтер - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45, автогол Раннок'я, 2:0 - 59 Пандєв.  

Нагадаємо, матч Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого у Харкові. За три тижні після цього суперники зустрінуться у Римі. 

Як відомо, Шахтар перед грою у ЛЧ розгромив Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ.

    І В Н П М О
  1 Наполі 24 20 3 1 54-15 63
  2 Ювентус 24 20 2 2 61-15 62
+1 3 Рома 25 15 5 5 39-18 50
-1 4 Інтер 25 13 9 3 40-21 48
  5 Лаціо 24 14 4 6 59-33 46
  6 Сампдорія 24 12 5 7 44-32 41
  7 Мілан 24 11 5 8 34-30 38
  8 Аталанта 24 10 7 7 36-28 37
  9 Торіно 24 8 12 4 35-29 36
  10 Удінезе 25 10 3 12 36-36 33
  11 Фіорентина 24 8 7 9 33-31 31
  12 Дженоа 25 8 6 11 20-24 30
  13 Болонья 24 8 3 13 29-37 27
  14 Кальярі 25 7 4 14 23-36 25
+1 15 К'єво 25 6 7 12 23-42 25
-1 16 Сассуоло 24 6 5 13 14-41 23
  17 Кротоне 24 5 6 13 19-41 21
  18 СПАЛ 24 3 8 13 23-46 17
  19 Верона 24 4 4 16 22-48 16
  20 Беневенто 24 2 1 21 15-56 7
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