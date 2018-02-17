Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії

Рома переграла Удінезе на виїзді/Roma Twitter

Суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома 2:0 переграла Удінезе у рамках 25-го туру першості Серії А.

Голи за джалло-россі забивали Дженгіз Ундер та Дієго Перотті - на 70-й та 90-й хвилинах відповідно.

Таким чином, завдяки перемозі Рома перемістилася на третю сходинку у турнірній таблиці, випередивши Інтер, який несподівано поступився Дженоа 0:2.

Чемпіонат Італії-2017/18

25-й тур

17 лютого

Удінезе - Рома - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Ундер, 0:2 - 90 Перотті.

К'єво - Кальярі - 2:1 (0:0).

Голи: 1:0 - 74 Джаккеріні, 2:0 - 76 Інглезе, 2:1 - 82 Паволетті.

Дженоа - Інтер - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45, автогол Раннок'я, 2:0 - 59 Пандєв.

Нагадаємо, матч Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого у Харкові. За три тижні після цього суперники зустрінуться у Римі.

Як відомо, Шахтар перед грою у ЛЧ розгромив Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ.