Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії
|Рома переграла Удінезе на виїзді/Roma Twitter
Суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома 2:0 переграла Удінезе у рамках 25-го туру першості Серії А.
Голи за джалло-россі забивали Дженгіз Ундер та Дієго Перотті - на 70-й та 90-й хвилинах відповідно.
Таким чином, завдяки перемозі Рома перемістилася на третю сходинку у турнірній таблиці, випередивши Інтер, який несподівано поступився Дженоа 0:2.
Triplice fischio!— AS Roma (@OfficialASRoma) 17 лютого 2018 р.
Ci prendiamo tre punti grazie al gran gol di @cengizunder e alla rete di @D_10Perotti!
DAJE ROMA!#UdineseRoma 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/3Rx1GRmchl
Чемпіонат Італії-2017/18
25-й тур
17 лютого
Удінезе - Рома - 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Ундер, 0:2 - 90 Перотті.
К'єво - Кальярі - 2:1 (0:0).
Голи: 1:0 - 74 Джаккеріні, 2:0 - 76 Інглезе, 2:1 - 82 Паволетті.
Дженоа - Інтер - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45, автогол Раннок'я, 2:0 - 59 Пандєв.
Нагадаємо, матч Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого у Харкові. За три тижні після цього суперники зустрінуться у Римі.
Як відомо, Шахтар перед грою у ЛЧ розгромив Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|24
|20
|3
|1
|54-15
|63
|2
|Ювентус
|24
|20
|2
|2
|61-15
|62
|+1
|3
|Рома
|25
|15
|5
|5
|39-18
|50
|-1
|4
|Інтер
|25
|13
|9
|3
|40-21
|48
|5
|Лаціо
|24
|14
|4
|6
|59-33
|46
|6
|Сампдорія
|24
|12
|5
|7
|44-32
|41
|7
|Мілан
|24
|11
|5
|8
|34-30
|38
|8
|Аталанта
|24
|10
|7
|7
|36-28
|37
|9
|Торіно
|24
|8
|12
|4
|35-29
|36
|10
|Удінезе
|25
|10
|3
|12
|36-36
|33
|11
|Фіорентина
|24
|8
|7
|9
|33-31
|31
|12
|Дженоа
|25
|8
|6
|11
|20-24
|30
|13
|Болонья
|24
|8
|3
|13
|29-37
|27
|14
|Кальярі
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|+1
|15
|К'єво
|25
|6
|7
|12
|23-42
|25
|-1
|16
|Сассуоло
|24
|6
|5
|13
|14-41
|23
|17
|Кротоне
|24
|5
|6
|13
|19-41
|21
|18
|СПАЛ
|24
|3
|8
|13
|23-46
|17
|19
|Верона
|24
|4
|4
|16
|22-48
|16
|20
|Беневенто
|24
|2
|1
|21
|15-56
|7
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій