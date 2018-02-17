137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 21:45
МЮ, Саутгемптон та Брайтон виходять у чвертьфінал, Свонсі йде на перегравання. Матчі 1/8 фіналу Кубку Англії
17 лютого продовжулися ігри раунду 1/4 фіналу Кубку Англії.
Так, перемоги у своїх матчах святкували представники АПЛ - Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, а також Брайтон.
Тоді як Свонсі очікує перегравання із Шеффілд Венсдей після нічийного результату 0:0.
Кубок Англії-2017/18
1/4 фіналу
17 лютого
Шеффілд Венсдей - Свонсі - 0:0
Брайтон - Ковентрі - 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Локадія, 2:0 - 34 Голдсон, 3:0 - 61 Ульоа, 3:1 - 77 Кларк-Гарріс.
Вест Бромвіч - Саутгемптон - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Гудт, 0:2 - 56 Тадич, 1:2 - 58 Рондон.
Гаддерсфілд - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 3 Лукаку, 0:2 - 55 Лукаку.
17 лютого 2018 р.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Севільї. Перша гра відбудеться 21 лютого в Іспанії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій