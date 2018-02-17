Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
137 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.02.2018  21:45

МЮ, Саутгемптон та Брайтон виходять у чвертьфінал, Свонсі йде на перегравання. Матчі 1/8 фіналу Кубку Англії

 

17 лютого продовжулися ігри раунду 1/4 фіналу Кубку Англії

Так, перемоги у своїх матчах святкували представники АПЛ - Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, а також Брайтон.

Тоді як Свонсі очікує перегравання із Шеффілд Венсдей після нічийного результату 0:0. 

Кубок Англії-2017/18

1/4 фіналу

17 лютого

Шеффілд Венсдей - Свонсі - 0:0

Брайтон - Ковентрі - 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Локадія, 2:0 - 34 Голдсон, 3:0 - 61 Ульоа, 3:1 - 77 Кларк-Гарріс.

Вест Бромвіч - Саутгемптон - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Гудт, 0:2 - 56 Тадич, 1:2 - 58 Рондон. 

Гаддерсфілд - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 3 Лукаку, 0:2 - 55 Лукаку. 

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Севільї. Перша гра відбудеться 21 лютого в Іспанії.


Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:30
Хокей. Збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві
17.02.2018
23:59
Футбол. Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії
23:50
Футбол. Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.
23:42
Футбол. Стало відомо, як у клубі УПЛ виплачуються борги перед футболістами
23:20
Футбол. ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції
22:59
Олімпіада. Тренер про виступ медальної надії України у кваліфікації: Абраменко виконав майже ідеальні стрибки
22:28
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого
22:07
Футбол. Сачко про перемогу над Вересом: Це був типовий весняний футбол
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.02.2018

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!