МЮ, Саутгемптон та Брайтон виходять у чвертьфінал, Свонсі йде на перегравання. Матчі 1/8 фіналу Кубку Англії

17 лютого продовжулися ігри раунду 1/4 фіналу Кубку Англії.

Так, перемоги у своїх матчах святкували представники АПЛ - Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, а також Брайтон.

Тоді як Свонсі очікує перегравання із Шеффілд Венсдей після нічийного результату 0:0.

Кубок Англії-2017/18

1/4 фіналу

17 лютого

Шеффілд Венсдей - Свонсі - 0:0

Брайтон - Ковентрі - 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Локадія, 2:0 - 34 Голдсон, 3:0 - 61 Ульоа, 3:1 - 77 Кларк-Гарріс.

Вест Бромвіч - Саутгемптон - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Гудт, 0:2 - 56 Тадич, 1:2 - 58 Рондон.

Гаддерсфілд - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 3 Лукаку, 0:2 - 55 Лукаку.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Севільї. Перша гра відбудеться 21 лютого в Іспанії.