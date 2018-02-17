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17.02.2018  23:20

ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції

 

Парі Сен-Жермен виграв 5:2 у Страсбура у рамках 26-го туру першості французької Ліги 1 та встановив клубний рекорд. 

Звитяга 17 лютого стала 13-ю поспіль на домашньому стадіоні. 

Дублем в історичному матчі відзначився Едісон Кавані, Неймар забив лише один гол. 

Чемпіонат Франції-2017/18

26-й тур

17 лютого 

ПСЖ - Страсбур - 5:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 6 Ахолу, 1:1 - 10 Дракслер, 2:1 - 21 Неймар, 3:1 - 22 Ді Марія, 3:2 - 67 Баокен, 4:2 - 73 Кавані, 5:2 - 79 Кавані.

Труа - Метц - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 88 Ньян

Кан - Ренн - 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Кривелли, 1:1 - 9 Сако, 1:2 - 21 Сако, 2:2 - 84 Да Сільва.

Анже - Сент-Етьєн - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Берич.

Амьєн - Тулуза - 0:0

Монпельє - Генгам - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29, пенальті Нгбакото, 1:1 - 73 Сйо. 

Нагадаємо, 15 лютого ПСЖ програв Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 26 22 2 2 81-19 68
  2 Монако 26 17 5 4 64-26 56
  3 Марсель 25 15 7 3 55-29 52
  4 Ліон 25 14 6 5 54-30 48
+1 5 Монпельє 26 9 11 6 24-21 38
-1 6 Нант 25 11 5 9 26-26 38
  7 Бордо 25 10 5 10 32-34 35
  8 Ренн 26 10 5 11 32-35 35
  9 Ніцца 25 10 4 11 31-37 34
  10 Генгам 26 9 7 10 26-33 34
+3 11 Сент-Етьєн 26 9 6 11 27-40 33
-1 12 Кан 26 9 5 12 20-30 32
-1 13 Діжон 25 9 4 12 36-52 31
-1 14 Страсбур 26 8 6 12 32-47 30
+4 15 Труа 25 8 3 14 24-34 27
-1 16 Тулуза 26 7 6 13 22-33 27
  17 Ам'єн 26 7 5 14 22-30 26
-2 18 Лілль 25 7 5 13 23-39 26
-1 19 Анже 26 5 10 11 27-39 25
  20 Метц 26 5 3 18 23-47 18
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