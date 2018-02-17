ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції
Парі Сен-Жермен виграв 5:2 у Страсбура у рамках 26-го туру першості французької Ліги 1 та встановив клубний рекорд.
Звитяга 17 лютого стала 13-ю поспіль на домашньому стадіоні.
Дублем в історичному матчі відзначився Едісон Кавані, Неймар забив лише один гол.
Чемпіонат Франції-2017/18
26-й тур
17 лютого
C'est terminé au Parc 🏠 sur cette victoire (5-2) ! Prochain match dimanche prochain à la maison face à Marseille 🐟#PSGRCSA pic.twitter.com/WFrBWjJZ3a— PSG Officiel (@PSG_inside) 17 лютого 2018 р.
ПСЖ - Страсбур - 5:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 6 Ахолу, 1:1 - 10 Дракслер, 2:1 - 21 Неймар, 3:1 - 22 Ді Марія, 3:2 - 67 Баокен, 4:2 - 73 Кавані, 5:2 - 79 Кавані.
Труа - Метц - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 88 Ньян
Кан - Ренн - 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Кривелли, 1:1 - 9 Сако, 1:2 - 21 Сако, 2:2 - 84 Да Сільва.
⏱ Repris en fin de partie, les #RougeEtNoir doivent se contenter du match nul à Caen après avoir mené au score pendant un peu plus d'heure. RAGEANT (2-2) #SMCSRFC pic.twitter.com/dpW1A9qrdO— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 17 лютого 2018 р.
Анже - Сент-Етьєн - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 79 Берич.
Амьєн - Тулуза - 0:0
Монпельє - Генгам - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 29, пенальті Нгбакото, 1:1 - 73 Сйо.
Нагадаємо, 15 лютого ПСЖ програв Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|Монако
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|Марсель
|25
|15
|7
|3
|55-29
|52
|4
|Ліон
|25
|14
|6
|5
|54-30
|48
|+1
|5
|Монпельє
|26
|9
|11
|6
|24-21
|38
|-1
|6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|26-26
|38
|7
|Бордо
|25
|10
|5
|10
|32-34
|35
|8
|Ренн
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|Ніцца
|25
|10
|4
|11
|31-37
|34
|10
|Генгам
|26
|9
|7
|10
|26-33
|34
|+3
|11
|Сент-Етьєн
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|-1
|12
|Кан
|26
|9
|5
|12
|20-30
|32
|-1
|13
|Діжон
|25
|9
|4
|12
|36-52
|31
|-1
|14
|Страсбур
|26
|8
|6
|12
|32-47
|30
|+4
|15
|Труа
|25
|8
|3
|14
|24-34
|27
|-1
|16
|Тулуза
|26
|7
|6
|13
|22-33
|27
|17
|Ам'єн
|26
|7
|5
|14
|22-30
|26
|-2
|18
|Лілль
|25
|7
|5
|13
|23-39
|26
|-1
|19
|Анже
|26
|5
|10
|11
|27-39
|25
|20
|Метц
|26
|5
|3
|18
|23-47
|18
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