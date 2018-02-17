ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції

Парі Сен-Жермен виграв 5:2 у Страсбура у рамках 26-го туру першості французької Ліги 1 та встановив клубний рекорд.

Звитяга 17 лютого стала 13-ю поспіль на домашньому стадіоні.

Дублем в історичному матчі відзначився Едісон Кавані, Неймар забив лише один гол.

Чемпіонат Франції-2017/18

26-й тур

17 лютого

C'est terminé au Parc 🏠 sur cette victoire (5-2) ! Prochain match dimanche prochain à la maison face à Marseille 🐟#PSGRCSA pic.twitter.com/WFrBWjJZ3a — PSG Officiel (@PSG_inside) 17 лютого 2018 р.

ПСЖ - Страсбур - 5:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 6 Ахолу, 1:1 - 10 Дракслер, 2:1 - 21 Неймар, 3:1 - 22 Ді Марія, 3:2 - 67 Баокен, 4:2 - 73 Кавані, 5:2 - 79 Кавані.

Труа - Метц - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 88 Ньян

Кан - Ренн - 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Кривелли, 1:1 - 9 Сако, 1:2 - 21 Сако, 2:2 - 84 Да Сільва.

⏱ Repris en fin de partie, les #RougeEtNoir doivent se contenter du match nul à Caen après avoir mené au score pendant un peu plus d'heure. RAGEANT (2-2) #SMCSRFC pic.twitter.com/dpW1A9qrdO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 17 лютого 2018 р.

Анже - Сент-Етьєн - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Берич.

Амьєн - Тулуза - 0:0

Монпельє - Генгам - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29, пенальті Нгбакото, 1:1 - 73 Сйо.

Нагадаємо, 15 лютого ПСЖ програв Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.