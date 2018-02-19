Суркіс про розгляд "маріупольської справи": Звинувачення Динамо у сепаратизмі - маячня

Звинувачення Динамо у сепаратизмі через небажання їхати у Маріуполь на матч 7-го туру першості УПЛ, це повна маячня.

Таку заяву зробив президент київського клубу Ігор Суркіс, коментуючи розгляд маріупольської справи у Спортивному арбітражі.

13 годин слухалася справа, скоро буде винесено вердикт, який - я не знаю. У всякому разі ми пройшли весь шлях, про який ми говорили, і я досі залишаюся при своїй думці. Правота повинна бути на нашому боці ", - сказав Суркіс в програмі ПроФутбол.

"Правоту тієї чи іншої сторони мають доводити юристи. Мені тільки дивно, що хтось говорить про сепаратизм. Це маячня. У нас на руках є 9 листів від правоохоронних органів, в яких йдеться про застереження, що їхати грати у Маріуполь не можна. І немає жодного листа, у якому говориться, що у Маріуполі грати безпечно. А я - людина відповідальна і орієнтуюся, перш за все, на офіційні документи, а не на "геройства" деяких людей. Тому ми чекаємо рішення, яким воно буде - таким ми його і приймемо", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, відомий агент В'ячеслав Заховайло заявив, що врешті-решт матч буде переграно, а Динамо заплатить грошовий штраф.

Раніше також повідомлялося, що Павелко назвав ризики розгляду справи Маріуполь - Динамо в CAS для України.