206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 08:57
Олімпік підписав чергового новачка
|Сергій Кулінич / ФК Олімпік
Олімпік поповнив свої ряди ще одним новобранцем.
Донецький клуб підписав дворічний контракт з 23-річним півзахисником Сергієм Кулинич.
У своїй новій команді футболіст виступатиме під номером 95.
Нагадаємо, останнім клубом гравця був ФК Мінськ.
Раніше була інформація, що Олімпік повернув досвідченого захисника.
Також повідомлялося, що клуб підписав братів-близнюків з Вереса.
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