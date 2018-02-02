Олімпік підписав чергового новачка

Сергій Кулінич / ФК Олімпік

Олімпік поповнив свої ряди ще одним новобранцем.

Донецький клуб підписав дворічний контракт з 23-річним півзахисником Сергієм Кулинич.

У своїй новій команді футболіст виступатиме під номером 95.

Нагадаємо, останнім клубом гравця був ФК Мінськ.

Раніше була інформація, що Олімпік повернув досвідченого захисника.

Також повідомлялося, що клуб підписав братів-близнюків з Вереса.