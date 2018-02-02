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02.02.2018  22:58

Карпати попрощалися з ключовим футболістом

Ігор Худоб'як / ФК Карпати

Півзахисник львівського клубу Ігор Худоб'як залишив команду.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт левів.

У поточному сезоні 32-річний Худоб'як провів 16 матчів у складі Карпат, у яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, що президент Олімпіка потролив Карпати.
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