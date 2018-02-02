208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 22:58
Карпати попрощалися з ключовим футболістом
|Ігор Худоб'як / ФК Карпати
Півзахисник львівського клубу Ігор Худоб'як залишив команду.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт левів.
У поточному сезоні 32-річний Худоб'як провів 16 матчів у складі Карпат, у яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.
Ігор Худоб'як залишає Карпати. Дякуємо за все, СуперХудік!!! pic.twitter.com/vXjYKrVucE— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 2 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що президент Олімпіка потролив Карпати.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua