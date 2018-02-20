Баварія знищила Бешикташ, Челсі і Барселона розписали мирову. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20-го лютого відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Так, у першому поєдинку Баварія на своєму полі розгромила Бешиткаш. А в іншій грі Челсі розійшовся миром з Барселоною.
Як відомо, раніше Реал здобув вольову перемогу над ПСЖ, а Ліверпуль розтрощив Порту.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Перші матчі
20 лютого
SCHLUSS! #FCBBJK 5-0 #MiaSanMia pic.twitter.com/EjlHRWaf64— FC Bayern München (@FCBayern) 20 лютого 2018 р.
Баварія - Бешикташ 5:0 (1:0, 4:0)
Голи: 1:0 - 43 Мюллер, 2:0 - 53 Коман, 3:0 - 66 Мюллер, 4:0 - 79 Левандовськи, 5:0 - 88 Левандовськи
Баварія: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартінес, Відаль (Толіссо, 83), Кімміх, Хамес (Роббен, 44), Коман (Рібері, 81), Мюллер, Левандовськи
Бешикташ: Фабрісіо, Пепе, Медель (Арслан, 85), Еркін (Генюль, 69), Віда, Таліска, Куарежма, Бабел, Хатчінсон, Адріано, Вагнер Лав (Тошич, 57).
Попередження: Куарежма (33), Левандовськи (38), Пепе (62).
Вилучення: Віда (16)
Челсі - Барселона 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 62 Вілліан, 1:1 - 75 Мессі
Челсі: Куртуа, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес, Азар, Вілліан, Фабрегас (Дрінкуотер, 84), Канте, Педро (Мората, 83), Алонсо
Барселона: тер Стеген, Умтіті, Піке, Альба, Ракітич, Серджи Роберто, Пауліньо (Алеіш Відаль, 63), Бускетс, Іньєста (Андре Гомеш, 90), Мессі, Суарес.
Попередження: Ракітич (29), Суарес (76), Рюдігер (80), Мората (86), Бускетс (90).
⏰ Final whistle!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 лютого 2018 р.
Chelsea 1-1 FC Barcelona
⚽ Willian/Messi
🔵🔴 #ChelseaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/4vQh3rOp8L
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