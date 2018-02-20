Баварія знищила Бешикташ, Челсі і Барселона розписали мирову. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

20-го лютого відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Так, у першому поєдинку Баварія на своєму полі розгромила Бешиткаш. А в іншій грі Челсі розійшовся миром з Барселоною.

Як відомо, раніше Реал здобув вольову перемогу над ПСЖ, а Ліверпуль розтрощив Порту.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Перші матчі

20 лютого

Баварія - Бешикташ 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: 1:0 - 43 Мюллер, 2:0 - 53 Коман, 3:0 - 66 Мюллер, 4:0 - 79 Левандовськи, 5:0 - 88 Левандовськи

Баварія: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартінес, Відаль (Толіссо, 83), Кімміх, Хамес (Роббен, 44), Коман (Рібері, 81), Мюллер, Левандовськи

Бешикташ: Фабрісіо, Пепе, Медель (Арслан, 85), Еркін (Генюль, 69), Віда, Таліска, Куарежма, Бабел, Хатчінсон, Адріано, Вагнер Лав (Тошич, 57).

Попередження: Куарежма (33), Левандовськи (38), Пепе (62).

Вилучення: Віда (16)

Челсі - Барселона 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 62 Вілліан, 1:1 - 75 Мессі

Челсі: Куртуа, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес, Азар, Вілліан, Фабрегас (Дрінкуотер, 84), Канте, Педро (Мората, 83), Алонсо

Барселона: тер Стеген, Умтіті, Піке, Альба, Ракітич, Серджи Роберто, Пауліньо (Алеіш Відаль, 63), Бускетс, Іньєста (Андре Гомеш, 90), Мессі, Суарес.

Попередження: Ракітич (29), Суарес (76), Рюдігер (80), Мората (86), Бускетс (90).