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14.02.2018  23:36

Реал здобув вольову перемогу над ПСЖ, Ліверпуль трощить Порту. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 Криштіану Роналду двічі розписався у воротах ПСЖ/Real Madrid Twitter

14 лютого відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18: Реал обіграв ПСЖ, а Порту розгромно поступився Ліверпулю.

Матчі-відповіді у цих протистояннях відбудуться 6 березня. 

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Перші матч

14 лютого

Реал (Іспанія) - ПСЖ (Франція) - 3:1 (1:1).

Голи: 0:1 - 33 Рабйо, 1:1 - 45+2, пенальті Роналду, 2:1 - 83 Роналду, 3:1 - 86 Марселу.   

Реал:  Навас, Начо, Варан, Рамос, Марселу, Каземиру (Васкес, 79), Кроос, Модрич, Іско (Асенсіо, 79), Бензема (Бейл, 69), Роналду.

ПСЖ: Ареола, Дані Алвес, Берчіче, Маркіньюс, Кімпембе, Ло Сельсо (Дракслер, 84), Верратті, Рабйо, Мбаппе, Неймар, Кавані (Меньє, 66).

Порту (Португалія) - Ліверпуль (Англія) - 0:5 (0:2) .

Голи: 0:1 - 25 Мане, 0:2 - 29 Саллах, 0:3 - 53 Мане, 0:4 - 69 Фірміну, 0:5 - 85 Мане.   

Порту: Жозе Са, Рікарду Перейра, Рейєс, Маркано, Теллес, Сержиу Олівейра, Еррера, Марега, Отавіу (Корона, 46), Браїмі (Воріс, 62), Соарес (Пасьєнсія, 74).

Ліверпуль: Каріус, Александр-Арнолд (Гомез, 79), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Гендерсон (Матіп, 75), Вайналдум, Мілнер, Мане, Фірміну (Інгс, 80), Салах.

Раніше стало відомо, що Роналду став автором чергового рекорду в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні, путівку у чвертьфінал практично забезпечив Ман Сіті, який розгромив Базель, а Ювентус та Тоттенгем переможця не виявили.
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