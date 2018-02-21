УПЛ дозволила Карпатам та Олімпіку порушити регламент у дограванні скандального матчу

Матч Карпати - Олімпік на початку грудня було зупинено через сніговій/ФК Карпати

21 лютого у Львові відбудеться догравання матчу 18-го туру першості УПЛ Карпати - Олімпік, який був призупинений 3 грудня через сніговій.

При цьому під час цього поєдинку буде порушено регламент чемпіонату, і що цікаво - з дозволу Прем'єр-ліги: командам було дозволено використати новачків у заявці на гру.

Обидві команди отримали підстави зіграти другий тайм матчу футболістами із заявки станом на лютий 2018 року, хоча регламент УПЛ і не передбачає подібних випадків.

У головному документі сезону-2017/18 йдеться лише про можливість заявити на догравання футболістів з поточної заявки клубу на момент початку проблемного матчу (пункт 30 статті 9).

У той же час матч у Львові був зупинений арбітром Катериною Монзуль після першого тайму за форс-мажорних обставин. Провести догравання до початку трансферного вікна команди не змогли, а питання участі футболістів в матчі, який призначений після нового трансферного періоду, в регламенті не описується.

Тому УПЛ вирішила приймати самостійне рішення щодо догравання матчу Карпати - Олімпік. Тим більше, пункт 18 статті 9 регламенту вказує, що рішення про матчі в разі, не передбачених регламентом, приймає Дирекція УПЛ, пише СпортАрена.

Раніше стало відомо, що догравання матчу відбудеться без трансляції на ТБ, проте глядачі потраплять на стадіон безплатно.