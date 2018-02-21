Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
934 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
21.02.2018  11:25

УПЛ дозволила Карпатам та Олімпіку порушити регламент у дограванні скандального матчу

 Матч Карпати - Олімпік на початку грудня було зупинено через сніговій/ФК Карпати

21 лютого у Львові відбудеться догравання матчу 18-го туру першості УПЛ Карпати - Олімпік, який був призупинений 3 грудня через сніговій. 

При цьому під час цього поєдинку буде порушено регламент чемпіонату, і що цікаво - з дозволу Прем'єр-ліги: командам було дозволено використати новачків у заявці на гру. 

Обидві команди отримали підстави зіграти другий тайм матчу футболістами із заявки станом на лютий 2018 року, хоча регламент УПЛ і не передбачає подібних випадків.

У головному документі сезону-2017/18 йдеться лише про можливість заявити на догравання футболістів з поточної заявки клубу на момент початку проблемного матчу (пункт 30 статті 9). 

У той же час матч у Львові був зупинений арбітром Катериною Монзуль після першого тайму за форс-мажорних обставин. Провести догравання до початку трансферного вікна команди не змогли, а питання участі футболістів в матчі, який призначений після нового трансферного періоду, в регламенті не описується.

Тому УПЛ вирішила приймати самостійне рішення щодо догравання матчу Карпати - Олімпік. Тим більше, пункт 18 статті 9 регламенту вказує, що рішення про матчі в разі, не передбачених регламентом, приймає Дирекція УПЛ, пише СпортАрена.

Раніше стало відомо, що догравання матчу відбудеться без трансляції на ТБ, проте глядачі потраплять на стадіон безплатно.




Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
14:33
Футбол. Путін, ти де? Скандальний італієць пожартував у Москві перед матчем Ліги Європи. ВІДЕО
14:20
Хокей. Чехія у драматичному матчі здолала США, вийшовши у півфінал. Інші матчі 1/4 фіналу
13:59
Бокс. Зірковий американець передумав битися із Ломаченком
13:38
Олімпіада. Досягнення короля біатлону на ОІ впало: визначився новий рекордсмен за кількістю медалей
13:19
Футбол. Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери
12:59
Лижі. Історичний момент на ОІ-2018: американки несподівано обігнали шведок та норвежок у командному спринті
12:32
Футбол. Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії
12:10
Хокей. Фінляндія залишила без медалей команду ОАР, завоювавши бронзу ОІ-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.02.2018

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!