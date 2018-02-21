176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 13:19
Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери
|Олександр Алієв
Колишній хавбек київського Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв не збирається вішати бутси на цвях.
33-гравець виступає в аматорських змаганнях, але готовий обдумати пропозицію від якогось професіонального клубу, розповів він в ефірі телеканалу Футбол.
"Я не шукаю клуб. Для себе тренуюся, підтримую форму, і якщо надійде пропозиція, то буду розглядати. Пропозиції є, але розголошувати їх сенсу немає. Поки я тут, а далі подивимося, що буде, - заявив півзахисник.
"Тренерська кар'єра? Про це теж думав, але мені поки 33. Ще зарано думати про це, але в підсвідомості тримаю. Сподіваюся ще років зо два пограти", - цитує Алієва СпортАрена.
Нагадаємо, раніше футболіст заявляв, що хоче здати на тренерську ліцензію.
Читай також
Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій