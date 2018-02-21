Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери

Олександр Алієв

Колишній хавбек київського Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв не збирається вішати бутси на цвях.

33-гравець виступає в аматорських змаганнях, але готовий обдумати пропозицію від якогось професіонального клубу, розповів він в ефірі телеканалу Футбол.

"Я не шукаю клуб. Для себе тренуюся, підтримую форму, і якщо надійде пропозиція, то буду розглядати. Пропозиції є, але розголошувати їх сенсу немає. Поки я тут, а далі подивимося, що буде, - заявив півзахисник.

"Тренерська кар'єра? Про це теж думав, але мені поки 33. Ще зарано думати про це, але в підсвідомості тримаю. Сподіваюся ще років зо два пограти", - цитує Алієва СпортАрена.

Нагадаємо, раніше футболіст заявляв, що хоче здати на тренерську ліцензію.