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21.02.2018  13:19

Алієв розповів, коли закінчить кар'єру футболіста та піде у тренери

 Олександр Алієв

Колишній хавбек київського Динамо, Дніпра та збірної України Олександр Алієв не збирається вішати бутси на цвях. 

33-гравець виступає в аматорських змаганнях, але готовий обдумати пропозицію від якогось професіонального клубу, розповів він в ефірі телеканалу Футбол.

"Я не шукаю клуб. Для себе тренуюся, підтримую форму, і якщо надійде пропозиція, то буду розглядати. Пропозиції є, але розголошувати їх сенсу немає. Поки я тут, а далі подивимося, що буде, - заявив півзахисник.

"Тренерська кар'єра? Про це теж думав, але мені поки 33. Ще зарано думати про це, але в підсвідомості тримаю. Сподіваюся ще років зо два пограти", - цитує Алієва СпортАрена.

Нагадаємо, раніше футболіст заявляв, що хоче здати на тренерську ліцензію.
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