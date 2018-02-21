У Харкові відбулася сутичка українських та італійських фанів перед матчем Шахтар - Рома. ВІДЕО

Фото - Об'єктив

У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів Шахтар і Рома.

Про це повідомляє місцеве видання Об'єктив.

За інформацією джерела, покликаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглу.

Поліції вдалося відтіснити групи ультрас і припинити зіткнення.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстовий онлайн матчу Шахтар - Рома.