345 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.02.2018 22:17
У Харкові відбулася сутичка українських та італійських фанів перед матчем Шахтар - Рома. ВІДЕО
|Фото - Об'єктив
У Харкові на площі Свободи побилися представники ультрас футбольних клубів Шахтар і Рома.
Про це повідомляє місцеве видання Об'єктив.
За інформацією джерела, покликаючись на повідомлення очевидців у соцмережах, інцидент стався за кілька годин до початку матчу. Під час бійки футбольні фанати активно застосовували піротехніку і навіть цеглу.
Поліції вдалося відтіснити групи ультрас і припинити зіткнення.
Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстовий онлайн матчу Шахтар - Рома.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій