Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18
22 лютого завершилися матчі стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Таким чином, визначилося 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу турніру.
Найбільше у цій стадії представників Росії - 3. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія будуть представлені двома клубами, Англія - одним.
Отже список із 16 команд виглядає наступним чином: ЦСКА, Локомотив, Динамо К, Атлетико, Лаціо, Спортинг, Вікторія Плзень, Зальцбург, Ліон, Марсель, Лейпциг, Атлетик, Зеніт, Арсенал, Мілан та Боруссія Д.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 23 лютого о 14:00.
Нагадаємо, що на цій стадії при жеребкуванні не буде враховуватися рейтинг та посів. Матчі другого раунду плей-офф Ліги Європи відбудуться 8 та 15 березня.
Як відомо, Динамо потрапило в 1/8 фіналу ЛЄ завдяки нульовій нічиїй у Києві проти грецького АЕКа
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій