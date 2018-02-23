Визначилися учасники 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18

22 лютого завершилися матчі стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18.

Таким чином, визначилося 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу турніру.

Найбільше у цій стадії представників Росії - 3. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія будуть представлені двома клубами, Англія - одним.

Отже список із 16 команд виглядає наступним чином: ЦСКА, Локомотив, Динамо К, Атлетико, Лаціо, Спортинг, Вікторія Плзень, Зальцбург, Ліон, Марсель, Лейпциг, Атлетик, Зеніт, Арсенал, Мілан та Боруссія Д.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 23 лютого о 14:00.

Нагадаємо, що на цій стадії при жеребкуванні не буде враховуватися рейтинг та посів. Матчі другого раунду плей-офф Ліги Європи відбудуться 8 та 15 березня.

Як відомо, Динамо потрапило в 1/8 фіналу ЛЄ завдяки нульовій нічиїй у Києві проти грецького АЕКа