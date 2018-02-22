Боруссія Д та Арсенал вийшли в 1/8 фіналу, Спартак та Наполі вилітають. Інші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
22 лютого відбуваються матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Так, Локомотив з Росії у Москві переміг французьку Ніццу 1:0 та вийшов в 1/8 фіналу турніру. У першій грі росіяни здолали Маріо Балотеллі та Ко на їхньому полі 3:2.
Також після невдалого домашнього матчу проти Лейпцига вдалося частково реабілітуватися Наполі: на виїзді неаполітанці перемогли суперника 2:0, проте цього забракло для виходу у наступний раунд.
📊 Les stats de ce #LOKOOGCN pic.twitter.com/2VxBblrlsw— OGC Nice (@ogcnice) 22 лютого 2018 р.
Ліга Європи-2017/18
1/16 фіналу
Матчі-відповіді
22 лютого
Локомотив - Ніцца - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Денісов
Перший матч - 3:2
Атлетико - Копенгаген - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 7 Гамейро
Перший матч - 4:1
Лаціо - Стяуа - 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Іммобіле, 2:0 - 35 Баштуш, 3:0 - 43 Іммобіле, 4:0 - 51 Феліпе Андерсон, 5:0 - 71 Іммобіле, 5:1 - 82 Гноере.
Перший матч - 0:1
Наполі - Лейпциг - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 32 Зелінський, 0:2 - 86 Інсіньє.
⏱ 4️⃣ i minuti di recupero— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 лютого 2018 р.
⚽️ #LipsiaNapoli 0-2
🇮🇹 #UEL 🇩🇪
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4aQFgrfZI4
Перший матч - 1:3
Спортинг - Астана - 3:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Дост, 1:1 - 37 Томасов, 2:1 - 53 Фернандеш, 3:1 - 63 Фернандеш, 3:2 - 80 Твумасі, 3:3 - 90 Шомко.
Перший матч - 3:1
Вікторія Плзень - Партизан - 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 Крменчик, 2:0 - 90 Чермак.
Перший матч - 1:1
Вільярреал - Ліон - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 85 Траоре
Перший матч - 1:3
Зеніт - Селтік - 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Іванович, 2:0 - 27 Кузяєв, 3:0 - 61 Кокорін.
Перший матч - 0:1
Зальцбург- Реал Сосьєдад - 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Дабур, 1:1 - 28 Навас, 2:1 - 74, пенальті Беріша.
Перший матч - 2:2
Атлетик - Спартак - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Луїс Адріану, 1:1 - 57 Ечейта, 1:2 - 85 Мельгарехо.
Перший матч - 3:1.
Аталанта - Боруссія Д - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Толої, 1:1 - 83 Шмельцер.
Durchgeduselt. Weiter geht‘s! #atabvb 1-1 #UEL pic.twitter.com/3N7aT1Gv82— Borussia Dortmund (@BVB) 22 лютого 2018 р.
Перший матч - 2:3
Мілан - Лудогорець - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 21 Боріні
Перший матч - 3:0
Брага - Марсель - 1:0
Гол: 1:0 - Орта
Перший матч - 0:3
Арсенал - Естерсунд - 1:2
Голи: 0:1 - 22, автогол Чемберс, 0:2 - 23 Сема, 1:2 - 47 Сеад Колашинац.
Перший матч - 3:0
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