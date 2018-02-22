Боруссія Д та Арсенал вийшли в 1/8 фіналу, Спартак та Наполі вилітають. Інші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

22 лютого відбуваються матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Так, Локомотив з Росії у Москві переміг французьку Ніццу 1:0 та вийшов в 1/8 фіналу турніру. У першій грі росіяни здолали Маріо Балотеллі та Ко на їхньому полі 3:2.

Також після невдалого домашнього матчу проти Лейпцига вдалося частково реабілітуватися Наполі: на виїзді неаполітанці перемогли суперника 2:0, проте цього забракло для виходу у наступний раунд.

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Матчі-відповіді

22 лютого

Локомотив - Ніцца - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Денісов

Перший матч - 3:2

Атлетико - Копенгаген - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 7 Гамейро

Перший матч - 4:1

Лаціо - Стяуа - 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Іммобіле, 2:0 - 35 Баштуш, 3:0 - 43 Іммобіле, 4:0 - 51 Феліпе Андерсон, 5:0 - 71 Іммобіле, 5:1 - 82 Гноере.

Перший матч - 0:1

Наполі - Лейпциг - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Зелінський, 0:2 - 86 Інсіньє.

Перший матч - 1:3

Спортинг - Астана - 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Дост, 1:1 - 37 Томасов, 2:1 - 53 Фернандеш, 3:1 - 63 Фернандеш, 3:2 - 80 Твумасі, 3:3 - 90 Шомко.

Перший матч - 3:1

Вікторія Плзень - Партизан - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Крменчик, 2:0 - 90 Чермак.

Перший матч - 1:1

Вільярреал - Ліон - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Траоре

Перший матч - 1:3

Зеніт - Селтік - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Іванович, 2:0 - 27 Кузяєв, 3:0 - 61 Кокорін.

Перший матч - 0:1

Зальцбург- Реал Сосьєдад - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Дабур, 1:1 - 28 Навас, 2:1 - 74, пенальті Беріша.

Перший матч - 2:2

Атлетик - Спартак - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Луїс Адріану, 1:1 - 57 Ечейта, 1:2 - 85 Мельгарехо.

Перший матч - 3:1.

Аталанта - Боруссія Д - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Толої, 1:1 - 83 Шмельцер.

Перший матч - 2:3

Мілан - Лудогорець - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Боріні

Перший матч - 3:0

Брага - Марсель - 1:0

Гол: 1:0 - Орта

Перший матч - 0:3

Арсенал - Естерсунд - 1:2

Голи: 0:1 - 22, автогол Чемберс, 0:2 - 23 Сема, 1:2 - 47 Сеад Колашинац.

Перший матч - 3:0

Нагадаємо, Динамо вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи завдяки нульовій нічиїй із грецьким АЕКом.

Раніше представник Росії ЦСКА вибив із плей-офф Ліги Європи сербську Црвену Звезду.