Динамо зіграло нульову нічию із АЕКом та вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи

Динамо вистояло у Києві проти АЕКа/ФК Динамо

22 лютого у Києві Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зустрілося із грецьким АЕКом та, зігравши внічию 0:0, вийшло у наступний раунд плей-офф.

У першому матчі, який відбувся тиждень тому в Афінах було зафіксовано нічию 1:1.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Матч-відповідь

22 лютого

Динамо - АЕК - 0:0 (0:0)

Перший матч - 1:1

Динамо: Бойко, Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Буяльський, Шепелєв (Бєсєдін, 76), Гонсалес, Гармаш, Циганков, Мораес (Шапаренко, 90+2).

АЕК: Баркас, Бакакіс, Ламбропулос, Чигринський, Гало, Галанопулос (Айдаревич, 81), Сімоес, Христодулопулос (Якумакіс, 74), Масуд, Бакасетас (Клонарідіс, 70), Араухо.

Раніше повідомлялося, що Олександр Хацкевич перед матчем заявив про бойовий настрій на АЕК.

Більше про матч читайте у матеріалі Чемпіона - Динамо - АЕК: хроніка матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, онлайн.