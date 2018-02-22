Динамо зіграло нульову нічию із АЕКом та вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи
|Динамо вистояло у Києві проти АЕКа/ФК Динамо
22 лютого у Києві Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зустрілося із грецьким АЕКом та, зігравши внічию 0:0, вийшло у наступний раунд плей-офф.
У першому матчі, який відбувся тиждень тому в Афінах було зафіксовано нічию 1:1.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.
90+4' – Матч завершено! Незважаючи на нічию «Динамо» проходить до 1/8 фіналу Ліги Європи!#ДинамоАЕК (0:0)#FCDKLive pic.twitter.com/zDk6LKslSN— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 22 лютого 2018 р.
Ліга Європи-2017/18
1/16 фіналу
Матч-відповідь
22 лютого
Динамо - АЕК - 0:0 (0:0)
Перший матч - 1:1
Динамо: Бойко, Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Буяльський, Шепелєв (Бєсєдін, 76), Гонсалес, Гармаш, Циганков, Мораес (Шапаренко, 90+2).
АЕК: Баркас, Бакакіс, Ламбропулос, Чигринський, Гало, Галанопулос (Айдаревич, 81), Сімоес, Христодулопулос (Якумакіс, 74), Масуд, Бакасетас (Клонарідіс, 70), Араухо.
Раніше повідомлялося, що Олександр Хацкевич перед матчем заявив про бойовий настрій на АЕК.
Більше про матч читайте у матеріалі Чемпіона - Динамо - АЕК: хроніка матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, онлайн.
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