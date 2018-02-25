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25.02.2018  13:55

Волинь підписала іранського хавбека Скали

Сіаваш Хагназарі / ФК Волинь

Луцька Волинь поповнилася 22-річним іранським півзахисником Скали Сіавашем Хагназарі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У складі Стрия Сіаваш провів 7 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що раніше Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії.


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