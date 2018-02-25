83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 13:55
Волинь підписала іранського хавбека Скали
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Сіаваш Хагназарі / ФК Волинь
Луцька Волинь поповнилася 22-річним іранським півзахисником Скали Сіавашем Хагназарі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У складі Стрия Сіаваш провів 7 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що раніше Волинь підсилилася екс-гравцем Таврії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій