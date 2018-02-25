Суркіс: Якщо Маріуполь потрапить в топ-6, то я знову буду вимагати гарантії безпеки

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс вимагатиме гарантій безпеки для своїх футболістів, якщо Маріуполь закріпиться в топ-6.

Про це президент Динамо заявив в ефірі Профутболу.

"Маріуполю присудили три очки, з чим їх і вітаю, але якщо ця команда потрапить до першої шістки, то я знову буду вимагати гарантії безпеки для своїх футболістів", - сказав він.

"Гарантії Павелка мені не потрібні. Політики в футболі не повинно бути. Ти політик - займайся політикою", - зазначив Суркіс.

"Друга неявка на матч? Давайте будемо вирішувати поточні завдання, а про це будемо говорити потім", - підсумував президиент киян.

Раніше в Динамо повідомили, що клуб тричі звертався в УПЛ з проханням перенести матч із Маріуполем на нейтральне поле.