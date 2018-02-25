Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
193 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
25.02.2018  22:37

Суркіс: Якщо Маріуполь потрапить в топ-6, то я знову буду вимагати гарантії безпеки

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс вимагатиме гарантій безпеки для своїх футболістів, якщо Маріуполь закріпиться в топ-6.

Про це президент Динамо заявив в ефірі Профутболу.

"Маріуполю присудили три очки, з чим їх і вітаю, але якщо ця команда потрапить до першої шістки, то я знову буду вимагати гарантії безпеки для своїх футболістів", - сказав він.

"Гарантії Павелка мені не потрібні. Політики в футболі не повинно бути. Ти політик - займайся політикою", - зазначив Суркіс.

"Друга неявка на матч? Давайте будемо вирішувати поточні завдання, а про це будемо говорити потім", - підсумував президиент киян.

Раніше в Динамо повідомили, що клуб тричі звертався в УПЛ з проханням перенести матч із Маріуполем на нейтральне поле.


Читай також
Суркіс програв ще одну судову справу
Павелко хоче отримати посаду Суркіса в УЄФА?
Суркіс: Офіційних пропозицій від Шальке щодо Циганкова ми не тримували




Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:57
Футбол. ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
23:40
Футбол. Суперник Динамо по ЛЄ розгромив Сассуоло на виїзді, Мілан переміг Рому. Матчі 26 туру чемпіонату Італії
23:30
Футбол. Севілья і Атлетико забили сім голів на двох. Інші матчі 25 туру чемпіонату Іспанії
22:37
Футбол. Суркіс: Якщо Маріуполь потрапить в топ-6, то я знову буду вимагати гарантії безпеки
22:18
Стрільба. Українка встановила новий світовий рекорд
21:48
Футбол. Легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані
21:32
Футбол. Екс-гравець Динамо забив дебютний м'яч в новому клубі. ВІДЕО
21:14
Футбол. Шальке без Коноплянки виграв у Байєра. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!