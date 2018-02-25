193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 22:37
Суркіс: Якщо Маріуполь потрапить в топ-6, то я знову буду вимагати гарантії безпеки
|Ігор Суркіс
Ігор Суркіс вимагатиме гарантій безпеки для своїх футболістів, якщо Маріуполь закріпиться в топ-6.
Про це президент Динамо заявив в ефірі Профутболу.
"Маріуполю присудили три очки, з чим їх і вітаю, але якщо ця команда потрапить до першої шістки, то я знову буду вимагати гарантії безпеки для своїх футболістів", - сказав він.
"Гарантії Павелка мені не потрібні. Політики в футболі не повинно бути. Ти політик - займайся політикою", - зазначив Суркіс.
"Друга неявка на матч? Давайте будемо вирішувати поточні завдання, а про це будемо говорити потім", - підсумував президиент киян.
Раніше в Динамо повідомили, що клуб тричі звертався в УПЛ з проханням перенести матч із Маріуполем на нейтральне поле.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій