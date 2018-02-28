Шахтар - другий в Європі за цікавим показником

Шахтар потрапив в топ-10 найкращих європейських команд по володінню м'ячем за підрахунками InStat.

У підрахунках враховувалися всі матчі внутрішнього чемпіонату.

Середній показник володіння м'ячем донецького клубу після 20 турів УПЛ становить 67,6%.

Такий же показник у Селтіка, але шотландський клуб провів більше матчів - 27.

На першому місці розташувався Манчестер Сіті, який в середньому в АПЛ володіє м'ячем майже 70% ігрового часу.

Раніше була інформація, що наставник Шахтаря може очолити світовий топ-клуб.