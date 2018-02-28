446 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 12:50
Шахтар - другий в Європі за цікавим показником
Шахтар потрапив в топ-10 найкращих європейських команд по володінню м'ячем за підрахунками InStat.
У підрахунках враховувалися всі матчі внутрішнього чемпіонату.
% of ball possession during effective playing time, the @CIES_Football European rankings with @InStatFootball data, top 50 at https://t.co/2AvRvzMvii #City #Celtic #Shakhtar #PSG #Bayern pic.twitter.com/vZJU3qamfV— CIES Football Obs (@CIES_Football) 22 лютого 2018 р.
Середній показник володіння м'ячем донецького клубу після 20 турів УПЛ становить 67,6%.
Такий же показник у Селтіка, але шотландський клуб провів більше матчів - 27.
На першому місці розташувався Манчестер Сіті, який в середньому в АПЛ володіє м'ячем майже 70% ігрового часу.
Раніше була інформація, що наставник Шахтаря може очолити світовий топ-клуб.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій