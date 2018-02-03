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03.02.2018  23:49

Леванте відібрав очки у Реала. Матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії

Ейбар - Севілья. Кіке відкрив рахунок вже на 1-й хвилині матчу

В 22 турі чемпіонату Іспанії Ейбар на власному полі розгромив Севілью (5:1).

Відзначимо, що розпочали розгром футболісти Ейбара вже на 1-й хвилині зустрічі, голом Кіке.Тим симим перервавши свою триматчеву серію без перемог.

А дублем у складі господарів відзначився нападник Фабіан Орельяна.

Інші матчі туру відбудуться пізніше

Чемпіонат Іспанії

22-й тур

3 лютого

Ейбар - Севілья 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 1 Кіке, 2:0 - 17 Орельяна, 2:1 - 21, пенальті Сарабія, 3:1 - 32 Раміс, 4:1 - 61 Орельяна, 5:1 - 83 Арбілья

Бетіс – Вільярреал 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 45 Морон, 2:0 – 65 Морон, 2:1 – 80, пенальті Бакка.

Алавес – Сельта 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 4 Педраса, 2:0 – 18 Мунір, 2:1 – 90 Аспас.

Леванте – Реал 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 11 Рамос, 1:1 – 42 Боатенг, 1:2 – 81 Іско, 2:2 – 89 Паццині.

Нагадаємо, що напередодні Реал Сосьєдад розтрощив Депортиво Максима Коваля (5:0)
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