Леванте відібрав очки у Реала. Матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії
|Ейбар - Севілья. Кіке відкрив рахунок вже на 1-й хвилині матчу
В 22 турі чемпіонату Іспанії Ейбар на власному полі розгромив Севілью (5:1).
Відзначимо, що розпочали розгром футболісти Ейбара вже на 1-й хвилині зустрічі, голом Кіке.Тим симим перервавши свою триматчеву серію без перемог.
А дублем у складі господарів відзначився нападник Фабіан Орельяна.
Інші матчі туру відбудуться пізніше
Чемпіонат Іспанії
22-й тур
3 лютого
Ейбар - Севілья 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 1 Кіке, 2:0 - 17 Орельяна, 2:1 - 21, пенальті Сарабія, 3:1 - 32 Раміс, 4:1 - 61 Орельяна, 5:1 - 83 Арбілья
Бетіс – Вільярреал 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 45 Морон, 2:0 – 65 Морон, 2:1 – 80, пенальті Бакка.
Алавес – Сельта 2:1 (2:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 4 Педраса, 2:0 – 18 Мунір, 2:1 – 90 Аспас.
🏁 FP: @LevanteUD 2-2 #RealMadrid (Boateng 42', Pazzini 89'; @SergioRamos 11', @isco_alarcon 81').#RMLiga | #Emirates pic.twitter.com/n3huDSX60C— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 лютого 2018 р.
Леванте – Реал 2:2 (1:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 11 Рамос, 1:1 – 42 Боатенг, 1:2 – 81 Іско, 2:2 – 89 Паццині.
Нагадаємо, що напередодні Реал Сосьєдад розтрощив Депортиво Максима Коваля (5:0)
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