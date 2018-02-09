Будемо поступово награвати склад: Шевченко зробив заяву щодо весняних спарингів збірної України
|Андрій Шевченко розповів про завдання на весняні спаринги/ФФУ
У весняних спарингах збірної України керманич команди Андрій Шевченко буде награвати склад на майбутні поєдинки.
За словами головного тренера, після зустрічей із Японією та Саудівською Аравією у березні поки не відомо, з ким українці зіграють два матчі у травні.
"На травень поки ніяких домовленостей по матчах немає. Протягом двох-трьох днів все буде вирішуватися. Ведемо переговори, а остаточно ще нічого не вирішено", - розповів Шева в інтерв'ю телеканалу Футбол.
"Постараємося викликати велику кількість гравців і дати можливість їм зіграти, адже в березні у нас дві гри. Будемо планувати і на травень-червень, постараємося зіграти дві-три гри. Подивимося, як вийде за розкладом. У наших планах дати можливість зіграти тим футболістам, які отримали менше ігрової практики, і поступово награвати склад", - цитує головного тренера СпортАрена.
Нагадаємо, 27 березня Україна проведе перший у 2018 році матч - у бельгійському Льєжі зіграє проти Японії.
Як відомо, збірна України у вересні стартує у Лізі націй УЄФА та зіграє в одній групі із Чехією та Словаччиною.
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