ЗМІ повідомили про значні санкції щодо Карпат
|Володимир Гудима
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення про серйозні санкції щодо львівських Карпат через справу екс-гравця Володимира Гудими.
1 березня на засіданні органу Федерації вирішили зняти із левів 6 очок у першості УПЛ-2017/18, повідомляє СпортАрена.
Причиною санкцій стало повторне звернення львівського клубу до Франківського райсуду міста Львова з вимогою до ФФУ скасувати рішення Палати суперечок від 2014 роки (саме воно передбачає виплату Гудими боргу із зарплати, який, за інформацією представника футболіста складає 74 тисячі доларів США - ред.).
Крім цього, КДК знову зажадав у клубу забрати судовий позов з Франківського райсуду.
Раніше за борг Гудими, який виступав за Карпати у 2014-17 роках, КДК вже знімав з Карпат 3 турнірні очки, але це рішення поки так і не вступило в силу.
Таким чином, з огляду на сьогоднішнє рішення КДК, з львів'ян найближчим часом знімуть відразу 9 очок.
Сьогоднішнє засідання КДК ФФУ відбулося після двох переносів, і в федерації хотіли підсумувати всю ситуацію в справі Гудими, викликавши на засідання керівництво Карпат і самого футболіста. Крім того, ФФУ повинна була відреагувати на прохання ФІФА пояснити ситуацію в справі.
У грудні 2017 року КДК ФФУ заборонив Карпатам реєструвати новачків, але ця заборона Леви обійшли завдяки позову в цивільний суд.
Раніше повідомлялося, що ФІФА надіслала в ФФУ лист, в якому вимагає пояснень у справі Карпат і екс-гравця львів'ян.
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