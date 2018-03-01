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01.03.2018  13:55

У ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон

 

У разі зняття з молодіжної першості УПЛ донецького Олімпіка через підозру в участі у договірних матчах, основна команда не зможе грати в єврокубках.

Про це заявив голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка в ефірі телеканалу Футбол.

"У нас багато роботи. Проводимо розслідування, переглядаємо підозрілі матчі разом з експертами, які вивчають кожен епізод. Також вивчаємо той поєдинок, в якому одна з команд нібито через аномальні ставок покинула поле", - розповів Баранка.

"По завершенні розслідування винуватці будуть покарані, і я говорю як про клуб, так і про окремі футболістів. Якщо молодіжну команду дискваліфікують, то головна не зможе брати участі в єврокубках", - цитує італійця СпортАрена.

Як відомо, Комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів.

Нагадаємо, що за словами Баранки, у матчі молодіжок Карпат і Олімпіка зафіксовано аномальні ставки.

Після цього президент Олімпіка Владислав Гельзін заявив, що головне знайти винних у здачі матчу.




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