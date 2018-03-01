Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу
|Юрій Вернидуб
Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб став на захист київського Динамо.
Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.
"Я завжди говорив, що від любові до ненависті - один крок. Зараз у таку ситуацію потрапило Динамо. Я щиро бажаю тренерському штабу, клубу витримати цю напругу, цей тиск з боку уболівальників і багатьох функціонерів. Я не шанувальник і не фанат Динамо, оскільки є головним тренером Зорі, але, тим не менше, бажаю Динамо витримати цю напругу", - сказав Вернидуб.
"Не можу зрозуміти деяких людей з цією критикою. Вважаю, що критикувати можуть ті люди, які віддали частину свого життя Динамо. А люди, які взагалі до цього не причетні... Нехай кожен розбирається, як то кажуть, у своєму городі, а в чуже лізти - це неправильно", - переконаний тренер.
"Олександру Хацкевичу бажаю терпіння, він стане тільки сильнішим. Знаю, що він був дуже хорошим і сильним футболістом, тому, хочу йому побажати, щоб і в тренерській кар'єрі він був таким же міцним. Нехай у нього все вийде і в майбутньому під його керівництвом Динамо досягне позитивних результатів", - підсумував керманич Зорі.
Нагадаємо, що Суркіса можуть покарати за висловлювання щодо Маркевича.
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