Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
461 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
01.03.2018  14:36

Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу

Юрій Вернидуб

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб став на захист київського Динамо.

Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.

"Я завжди говорив, що від любові до ненависті - один крок. Зараз у таку ситуацію потрапило Динамо. Я щиро бажаю тренерському штабу, клубу витримати цю напругу, цей тиск з боку уболівальників і багатьох функціонерів. Я не шанувальник і не фанат Динамо, оскільки є головним тренером Зорі, але, тим не менше, бажаю Динамо витримати цю напругу", - сказав Вернидуб.

"Не можу зрозуміти деяких людей з цією критикою. Вважаю, що критикувати можуть ті люди, які віддали частину свого життя Динамо. А люди, які взагалі до цього не причетні... Нехай кожен розбирається, як то кажуть, у своєму городі, а в чуже лізти - це неправильно", - переконаний тренер.

"Олександру Хацкевичу бажаю терпіння, він стане тільки сильнішим. Знаю, що він був дуже хорошим і сильним футболістом, тому, хочу йому побажати, щоб і в тренерській кар'єрі він був таким же міцним. Нехай у нього все вийде і в майбутньому під його керівництвом Динамо досягне позитивних результатів", - підсумував керманич Зорі.

Нагадаємо, що Суркіса можуть покарати за висловлювання щодо Маркевича.

А Роман Яремчук заявив, що Динамо вбило в ньому футболіста.




Читай також
Зоря спробує залишити Вернидуба у команді
Вернидуб: Нехай Супряга прогресує в Другій лізі, там прогрес величезний
Вернидуб повідомив, що очікує на молоду зірку його команди в найближчі півроку
Вернидуб узяв на збори в Туреччину 28 футболістів
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
16:11
Футбол. Збірна України може провести спаринг зі збірною Італії
15:53
Бокс. Стало остаточно відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій і хто буде суперником
15:35
Футбол. Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
15:17
Футбол. Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ
14:55
Олімпіада. Росія винаймала вболівальників для своїх спортсменів у Пхенчхані за 100 тисяч рублів, - ЗМІ
14:36
Футбол. Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу
14:19
Футбол. Верес розірвав контракт із основним нападником
13:55
Футбол. У ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!