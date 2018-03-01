Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу

Юрій Вернидуб

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб став на захист київського Динамо.

Про це повідомляє Динамо Киев от Шурика.

"Я завжди говорив, що від любові до ненависті - один крок. Зараз у таку ситуацію потрапило Динамо. Я щиро бажаю тренерському штабу, клубу витримати цю напругу, цей тиск з боку уболівальників і багатьох функціонерів. Я не шанувальник і не фанат Динамо, оскільки є головним тренером Зорі, але, тим не менше, бажаю Динамо витримати цю напругу", - сказав Вернидуб.

"Не можу зрозуміти деяких людей з цією критикою. Вважаю, що критикувати можуть ті люди, які віддали частину свого життя Динамо. А люди, які взагалі до цього не причетні... Нехай кожен розбирається, як то кажуть, у своєму городі, а в чуже лізти - це неправильно", - переконаний тренер.

"Олександру Хацкевичу бажаю терпіння, він стане тільки сильнішим. Знаю, що він був дуже хорошим і сильним футболістом, тому, хочу йому побажати, щоб і в тренерській кар'єрі він був таким же міцним. Нехай у нього все вийде і в майбутньому під його керівництвом Динамо досягне позитивних результатів", - підсумував керманич Зорі.

Нагадаємо, що Суркіса можуть покарати за висловлювання щодо Маркевича.

А Роман Яремчук заявив, що Динамо вбило в ньому футболіста.