Агент одного з лідерів Шахтаря розповів про його перспективи у Європі

Бернард

Один з лідерів Шахтаря Бернард готовий до переходу в топ-чемпіонат.

Про це розповів агент футболіста Адріано Спадото.

"Бернард готовий грати в будь-якому європейському чемпіонаті. До своєї технічної оснащеності він додав п'ятирічний досвід виступів за Шахтар в змаганнях світового рівня", - сказав агент.

"Інтер? Завжди приємно, що такий клуб проявляє до нього інтерес. Це знак того, що гра Бернарда заслужила визнання. Ми зараз вирішуємо майбутнє гравця і більше нічого не можемо сказати", - цитує Спадото football.ua.

Раніше повідомлялося, що Бернард відновився від травми.