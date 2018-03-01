158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 22:20
Агент одного з лідерів Шахтаря розповів про його перспективи у Європі
|Бернард
Один з лідерів Шахтаря Бернард готовий до переходу в топ-чемпіонат.
Про це розповів агент футболіста Адріано Спадото.
"Бернард готовий грати в будь-якому європейському чемпіонаті. До своєї технічної оснащеності він додав п'ятирічний досвід виступів за Шахтар в змаганнях світового рівня", - сказав агент.
"Інтер? Завжди приємно, що такий клуб проявляє до нього інтерес. Це знак того, що гра Бернарда заслужила визнання. Ми зараз вирішуємо майбутнє гравця і більше нічого не можемо сказати", - цитує Спадото football.ua.
Раніше повідомлялося, що Бернард відновився від травми.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій