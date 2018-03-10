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458 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 19:26
Дубль Роналду допоміг Реалу вирвати перемогу в Ейбара. Матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії
Мадридський Реал у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії здобув важку перемогу в гостях над Ейбаром 2:1.
Дублем за вершкових відзначився Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, що напередодні Жирона перемогла Депортиво 2:0 у рамках 29-го туру першості Примери.
Чемпіонат Іспанії
28-й тур
10 березня
Ейбар - Реал 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Роналду, 1:1 - 50 Раміс, 1:2 - 84 Роналду
🏁 FP: @SDEibar 1-2 #RealMadrid (Ramis 50'; @Cristiano 34', 84').#Emirates | #RMLiga pic.twitter.com/5cJQNfceBl— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 березня 2018 р.
Севілья – Валенсія 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 25 Родріго, 0:2 – 68 Родріго
Хетафе - Леванте 19:30
Малага - Барселона 21:45
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