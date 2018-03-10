Дубль Роналду допоміг Реалу вирвати перемогу в Ейбара. Матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії



Мадридський Реал у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії здобув важку перемогу в гостях над Ейбаром 2:1.

Дублем за вершкових відзначився Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що напередодні Жирона перемогла Депортиво 2:0 у рамках 29-го туру першості Примери.

Чемпіонат Іспанії

28-й тур

10 березня

Ейбар - Реал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Роналду, 1:1 - 50 Раміс, 1:2 - 84 Роналду

Севілья – Валенсія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 25 Родріго, 0:2 – 68 Родріго

Хетафе - Леванте 19:30

Малага - Барселона 21:45

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ