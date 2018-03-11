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11.03.2018  18:08

Ювентус переміг Удінезе завдяки дублю Дібали. Інші матчі 28 туру чемпіонату Італії

 

У центральному матчі 28 туру Серії А Ювентус на домашньому стадіоні переміг Удінезе.

Чемпіонат Італії

28 тур

11 березня

Кротоне – Сампдорія 4:1 (3:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 6 Тротта, 2:0 – 23 Стоян, 3:0 – 36 Тротта, 3:1 – 69 Сапата, 4:1 – 85, автогол Вівіано.

Ювентус – Удінезе 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 20 Дібала, 2:0 – 49 Дібала.

Сассуоло – СПАЛ 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 27 Антенуччи, 1:1 – 31, пенальті Ель-Бабакар.

Кальярі – Лаціо 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 25 Паволетті, 1:1 – 35, автогол Чеппітеллі, 2:1 – 74, пенальті Барелла, 2:2 – 90 Іммобіле.

Болонья – Аталанта 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 де Рон.

Нагадаємо, що у Флоренції яскраво вшанували пам'ять раптово померлого капітана Фіорентини. ФОТО. ВІДЕО.





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