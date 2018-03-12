Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
|Гравці Шахтаря у літаку/ФК Шахтар
Вранці 12 березня донецький Шахтар вилетів у Рим, де 13 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.
На гру головний тренер гірників Паулу Фонсека взяв 21 футболіста. У списку відсутній новачок гірників, бразильський латераль Додо.
Воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко;
Захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;
Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Бернард, Дентіньо;
Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
21 гравець вирушили до Рима на матч Ліги чемпіонів #РомаШахтар.— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 12 березня 2018 р.
Яким хотіли б бачити стартовий склад завтра? https://t.co/Zq1JwSvGuu pic.twitter.com/BIDj5i0OZo
Нагадаємо, у матчі 23-го туру Шахтар на виїзді розгромив Ворсклу.
У свою чергу Рома із тим же рахунком перемогла Торіно у рамках 28-го туру Серії А.
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