Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гравці Шахтаря у літаку/ФК Шахтар

Вранці 12 березня донецький Шахтар вилетів у Рим, де 13 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

На гру головний тренер гірників Паулу Фонсека взяв 21 футболіста. У списку відсутній новачок гірників, бразильський латераль Додо.

Воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Бернард, Дентіньо;

Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

21 гравець вирушили до Рима на матч Ліги чемпіонів #РомаШахтар.



Яким хотіли б бачити стартовий склад завтра? https://t.co/Zq1JwSvGuu pic.twitter.com/BIDj5i0OZo — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 12 березня 2018 р.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Шахтар на виїзді розгромив Ворсклу.

У свою чергу Рома із тим же рахунком перемогла Торіно у рамках 28-го туру Серії А.