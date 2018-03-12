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12.03.2018  11:21

Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 Гравці Шахтаря у літаку/ФК Шахтар

Вранці 12 березня донецький Шахтар вилетів у Рим, де 13 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

На гру головний тренер гірників Паулу Фонсека взяв 21 футболіста. У списку відсутній новачок гірників, бразильський латераль Додо.

Воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;

Півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Бернард, Дентіньо;

Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Шахтар на виїзді розгромив Ворсклу. 

У свою чергу Рома із тим же рахунком перемогла Торіно у рамках 28-го туру Серії А. 





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