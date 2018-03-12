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12.03.2018  14:41

Стало відомо, яких футболістів запросив Кузнецов у лави юнацької збірної України

 Олег Кузнецов/ФФУ

Головний тренер юнацької збірної України (U-17) Олег Кузнецов оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до ігор еліт-раунду кваліфікації Євро-2018.

Усього на збір, який розпочнеться 14 березня, прибуде 20 гравців. 

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Алан Ауссі, Крістіан Біловар, Микола Ярош (усі - Динамо), Роман Якуба (Шахтар), Владислав Мудрик, Артем Данилюк (обидва - УФК Карпати).

Півзахисники: Артем Шулянський, Ярослав Надольський, Вікентій Волошин, Роман Бодня (усі - Динамо), Костянтин Гуров, Михайло Мудрик, Андрій Чирук (усі - Шахтар), Денис Підручний (Зміна-Оболонь), Іван Желізко (Карпати), Іван Литвиненко (Дніпро-1).

Нападники: Іван Дероган (Динамо), Данило Сікан (УФК Карпати).

Матч еліт-раунди кваліфікації пройдуть у Чехії з 21 по 27 березня. Підопічні Кузнецова змагатимуться із Іспанією (гра відбудеться 21 березня), Сербією (24 березня) та Чехією (27 березня). 

Нагадаємо, на початку січня збірна України (U-17) тріумфувала на турнірі у Білорусі.

В останньому офіційному матчі збірна України поступилася Ірландії 1:3





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