Українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018

Віталій Романов/ФФУ

Українські арбітрі обслуговуватимуть матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 (U-17).

Мова йде про змаганнях збірних Португалії, Словаччини, Фінляндії та Швейцарії, які прийматиме португальська сторона.

Так, 12 березня зустріч Швейцарія - Фінляндія обслуговуватиме Віталій Романов, одним із асистентів якого буде Олександр Жуков.

15 березня Жуков працюватиме в якості лайнсмена на поєдинку Португалія - Швейцарія, а Романов виконуватиме функції четвертого арбітра. І, нарешті, 18-го числа Романов у ролі головного арбітра проведе матч Фінляндія - Португалія, а Жуков знову працюватиме на лінії, пише офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що збірна України гратиме матчі еліт-раунду добору у Чехії.