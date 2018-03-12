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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 15:42
Українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
|Віталій Романов/ФФУ
Українські арбітрі обслуговуватимуть матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 (U-17).
Мова йде про змаганнях збірних Португалії, Словаччини, Фінляндії та Швейцарії, які прийматиме португальська сторона.
Так, 12 березня зустріч Швейцарія - Фінляндія обслуговуватиме Віталій Романов, одним із асистентів якого буде Олександр Жуков.
15 березня Жуков працюватиме в якості лайнсмена на поєдинку Португалія - Швейцарія, а Романов виконуватиме функції четвертого арбітра. І, нарешті, 18-го числа Романов у ролі головного арбітра проведе матч Фінляндія - Португалія, а Жуков знову працюватиме на лінії, пише офіційний сайт ФФУ.
Нагадаємо, що збірна України гратиме матчі еліт-раунду добору у Чехії.
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