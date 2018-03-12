Лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів

Бернард / УЄФА

Сезон Ліги чемпіонів 2017/18 особливий для донецького Шахтаря завдяки суперникам, яких гірники обігрують на своєму шляху.

Про це сказав півзахисник команди Бернард.

"Думаю, що наш виступ у поточному турнірі робить уболівальників щасливими. Група у нас була дуже складна. Багато хто вважав, що ми не зможемо навіть вийти у Лігу Європи. Але ми пройшли далі, обігравши лідера чемпіонату Італії Наполі і лідера чемпіонату Англії Манчестер Сіті", - підкреслив бразилець.

"Ми всі дуже раді, адже це плоди нашої щоденної роботи. У тому числі й роботи над вивченням слабких місць суперників. Для нас ця Ліга чемпіонів особлива завдяки обіграним нами клубам і футболу, який ми показуємо", - цитує Бернарда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.