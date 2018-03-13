Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1086 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.03.2018  13:44

Палкін розповів, в який клуб влітку перейде Фред

Сергій Палкін

Фред влітку може стати гравцем Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Він перейде в новий клуб в червні. Якщо не в Ман Сіті, то в Манчестер Юнайтед. Він готовий до кращих чемпіонатів. Крім того, Фред дуже професійний. Якби я попросив залишитися його з нами на ще один сезон, він би погодився", - зазначив Палкін.

На питання, чи Бернард також залишить команду, генеральний директор відповів: "Подивимося. Після матчу з Ромою він вирушить до Бразилії, щоб залікувати травму плеча", - цитує Палкіна Трибуна.

Як відомо, Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного.

Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку відпустить свого лідера Фреда до Манчестер Сіті. 





Читай також
Півзахисник Шахтаря Фред серед претендентів на звання найкращого гравця тижня в ЛЧ
Шахтар – Рома: Фред став найкращим гравцем матчу. ВІДЕО
Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного. ВІДЕО
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:53
Футбол. Збірна України не поїде на етап Кубка світу в Росію
14:37
Футбол. Де дивитися матч Рома - Шахтар
14:19
Футбол. Півзахисник Динамо отримав виклик у збірну Парагваю
13:59
Футбол. Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів
13:44
Футбол. Палкін розповів, в який клуб влітку перейде Фред
13:29
Футбол. Блохін: Скоріше не Шахтар додав, а Рома збавила в першому матчі
13:10
Футбол. Франков: Павелко домовився з телеканалами Футбол 1/2, щоб його припинили мочити
12:53
Футбол. Шакірі принизив Зінченка елементарним фінтом. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!