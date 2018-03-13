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1086 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 13:44
Палкін розповів, в який клуб влітку перейде Фред
|Сергій Палкін
Фред влітку може стати гравцем Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті.
Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Він перейде в новий клуб в червні. Якщо не в Ман Сіті, то в Манчестер Юнайтед. Він готовий до кращих чемпіонатів. Крім того, Фред дуже професійний. Якби я попросив залишитися його з нами на ще один сезон, він би погодився", - зазначив Палкін.
На питання, чи Бернард також залишить команду, генеральний директор відповів: "Подивимося. Після матчу з Ромою він вирушить до Бразилії, щоб залікувати травму плеча", - цитує Палкіна Трибуна.
Як відомо, Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного.
Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку відпустить свого лідера Фреда до Манчестер Сіті.
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