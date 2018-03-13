Палкін розповів, в який клуб влітку перейде Фред

Сергій Палкін

Фред влітку може стати гравцем Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Він перейде в новий клуб в червні. Якщо не в Ман Сіті, то в Манчестер Юнайтед. Він готовий до кращих чемпіонатів. Крім того, Фред дуже професійний. Якби я попросив залишитися його з нами на ще один сезон, він би погодився", - зазначив Палкін.

На питання, чи Бернард також залишить команду, генеральний директор відповів: "Подивимося. Після матчу з Ромою він вирушить до Бразилії, щоб залікувати травму плеча", - цитує Палкіна Трибуна.

Як відомо, Фред забив Ромі фантастичним ударом зі штрафного.

Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку відпустить свого лідера Фреда до Манчестер Сіті.