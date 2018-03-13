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647 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.03.2018  22:57

Стало відомо, чим закінчилася зустріч президента ПСЖ та Неймара

 

Неймар пов'язує своє майбутнє лише із Парі Сен-Жермен. 

Про це йшлося на прес-конференції агента та батька Неймара, яку він провів разом із президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі. 

"Майбутнє Неймара - в ПСЖ, як і його сьогодення" - заявив батько футболіста.

Президент ПСЖ в свою чергу зазначив, що Неймар щасливий в клубі.

"Він щасливий, мотивований і хоче відновитися якомога швидше. Він робить все можливе для якнайшвидшого повернення, і ми сподіваємося, що він ще зможе допомогти нам у цьому сезоні", - цитує боса парижан СпортАрена

У нинішньому сезоні на рахунку Неймара 20 голів і 16 результативних передач в 20 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, на початку березня у Бразилії Неймару зробили операцію через травму ноги.

Раніше повідомлялося, що Кавані збирається залишити ПСЖ через Неймара.

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