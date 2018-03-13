Стало відомо, чим закінчилася зустріч президента ПСЖ та Неймара
Неймар пов'язує своє майбутнє лише із Парі Сен-Жермен.
Про це йшлося на прес-конференції агента та батька Неймара, яку він провів разом із президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі.
"Майбутнє Неймара - в ПСЖ, як і його сьогодення" - заявив батько футболіста.
Президент ПСЖ в свою чергу зазначив, що Неймар щасливий в клубі.
"Він щасливий, мотивований і хоче відновитися якомога швидше. Він робить все можливе для якнайшвидшого повернення, і ми сподіваємося, що він ще зможе допомогти нам у цьому сезоні", - цитує боса парижан СпортАрена
У нинішньому сезоні на рахунку Неймара 20 голів і 16 результативних передач в 20 матчах Ліги 1.
Нагадаємо, на початку березня у Бразилії Неймару зробили операцію через травму ноги.
Раніше повідомлялося, що Кавані збирається залишити ПСЖ через Неймара.
.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій