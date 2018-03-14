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376 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 13:08
На матчі Динамо - Лаціо очікується аншлаг?
На матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо продано близько 40 000 квитків.
Організатори прогнозують, що до початку матчу можуть бути продані всі квитки, пише "Динамомания".
Нагадаємо, матч поєдинок відьулеться 15-го березня, початок - 20.00.
Раніше була інформація, що Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій