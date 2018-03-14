На матчі Динамо - Лаціо очікується аншлаг?

На матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо продано близько 40 000 квитків.

Організатори прогнозують, що до початку матчу можуть бути продані всі квитки, пише "Динамомания".

Нагадаємо, матч поєдинок відьулеться 15-го березня, початок - 20.00.

Раніше була інформація, що Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів.