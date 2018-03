Барселона розгромила Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Барселона стала останньою командою, яка оформила путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: так, у матчі-відповіді 1/8 фіналу іспанська команда розгромила Челсі 3:0.

Голи у ворота англійців забивали Ліонель Мессі (2) та Усман Дембеле.

Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1.

Як відомо, 14 березня путівку в 1/4 фіналу оформила мюнхенська Баварія.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

14 березня

Барселона - Челсі - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Мессі, 2:0 - 20 Дембеле, 3:0 - 63 Мессі.

⏰ Final whistle at Camp Nou!

FC Barcelona 3-0 Chelsea (4-1)

⚽ Leo #Messi (2) and @Dembouz

👏 Into the quarter-finals!!! Som-hi Barça!!! pic.twitter.com/YSASUs0Ju7