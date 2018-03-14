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14.03.2018  23:39

Барселона розгромила Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО

 

Барселона стала останньою командою, яка оформила путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: так, у матчі-відповіді 1/8 фіналу іспанська команда розгромила Челсі 3:0.

Голи у ворота англійців забивали Ліонель Мессі (2) та Усман Дембеле. 

Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1

Як відомо, 14 березня путівку в 1/4 фіналу оформила мюнхенська Баварія.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

14 березня

Барселона - Челсі - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Мессі, 2:0 - 20 Дембеле, 3:0 - 63 Мессі.





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