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427 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 23:39
Барселона розгромила Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Барселона стала останньою командою, яка оформила путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: так, у матчі-відповіді 1/8 фіналу іспанська команда розгромила Челсі 3:0.
Голи у ворота англійців забивали Ліонель Мессі (2) та Усман Дембеле.
Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1.
Як відомо, 14 березня путівку в 1/4 фіналу оформила мюнхенська Баварія.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
14 березня
Барселона - Челсі - 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Мессі, 2:0 - 20 Дембеле, 3:0 - 63 Мессі.
⏰ Final whistle at Camp Nou!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 березня 2018 р.
FC Barcelona 3-0 Chelsea (4-1)
⚽ Leo #Messi (2) and @Dembouz
👏 Into the quarter-finals!!! Som-hi Barça!!! pic.twitter.com/YSASUs0Ju7
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій