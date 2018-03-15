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15.03.2018  09:43

Реал хоче Неймара, проте є декілька альтернатив бразильцю

 Неймар у футболці Реала/колаж

Головною трансферною ціллю Реала на літнє міжсезоння є бразильський нападник ПСЖ Неймар, проте у Мадриді мають інші варіанти підсилення атаки.

Так, згідно із виданням Marca, наразі керівництво Королівського клубу розглядає кандидатури чотирьох футболістів.

Зокрема, мова йде про Роберта Левандовського з Баварії, Мауро Ікарді з Інтера, Едена Азара з Челсі та Гаррі Кейна з Тоттенгема. 

Також повідомляється, що у Реалі спробують підписати й іспанського голкіпера МЮ Давіда де Хеа. 

Зазначимо, що у нинішньому сезоні 26-річний Неймар провів 30 матчів у всіх клубних турнірах, забив 29 голів і віддав 3 передачі.

Зараз бразилець перебуває в Бразилії і відновлюється після травми, отриманої 25 лютого в матчі Кубка Франції. Термін відновлення складе від 2,5 до 3 місяців.

Раніше повідомлялося, що Неймар передумав залишати ПСЖ.





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