Реал хоче Неймара, проте є декілька альтернатив бразильцю
|Неймар у футболці Реала/колаж
Головною трансферною ціллю Реала на літнє міжсезоння є бразильський нападник ПСЖ Неймар, проте у Мадриді мають інші варіанти підсилення атаки.
Так, згідно із виданням Marca, наразі керівництво Королівського клубу розглядає кандидатури чотирьох футболістів.
Зокрема, мова йде про Роберта Левандовського з Баварії, Мауро Ікарді з Інтера, Едена Азара з Челсі та Гаррі Кейна з Тоттенгема.
Також повідомляється, що у Реалі спробують підписати й іспанського голкіпера МЮ Давіда де Хеа.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні 26-річний Неймар провів 30 матчів у всіх клубних турнірах, забив 29 голів і віддав 3 передачі.
Зараз бразилець перебуває в Бразилії і відновлюється після травми, отриманої 25 лютого в матчі Кубка Франції. Термін відновлення складе від 2,5 до 3 місяців.
Раніше повідомлялося, що Неймар передумав залишати ПСЖ.
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