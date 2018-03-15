Фінал Ліги чемпіонів у Києві: 15 березня стартує продаж квитків

НСК Олімпійський/Сергій Соловей facebook.com/Solovei.Sergii

15 березня о 15:00 розпочнеться продаж квитків на фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18, який відбудеться 26 травня у Києві.

До 22 березня буде відкрито прийом заявок на квитки. Один вболівальник може придбати максимум 2 квитки.

Поки що не відомо, за яку суму можна сподіватися на те, щоб потрапити на вирішальний матч ЛЧ, проте раніше найнижча вартість складала 65 євро, а найвища - 440.

Зазначимо, що НСК Олімпійський вміщує 70 тисяч глядачів, проте у вільному продажі з'явиться невелика частина квитків. Значна частина буде розподілятися іншим шляхом.

Нагадаємо, напередодні визначилися учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.