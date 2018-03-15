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447 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 11:45
Фінал Ліги чемпіонів у Києві: 15 березня стартує продаж квитків
|НСК Олімпійський/Сергій Соловей facebook.com/Solovei.Sergii
15 березня о 15:00 розпочнеться продаж квитків на фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18, який відбудеться 26 травня у Києві.
До 22 березня буде відкрито прийом заявок на квитки. Один вболівальник може придбати максимум 2 квитки.
Поки що не відомо, за яку суму можна сподіватися на те, щоб потрапити на вирішальний матч ЛЧ, проте раніше найнижча вартість складала 65 євро, а найвища - 440.
Зазначимо, що НСК Олімпійський вміщує 70 тисяч глядачів, проте у вільному продажі з'явиться невелика частина квитків. Значна частина буде розподілятися іншим шляхом.
Нагадаємо, напередодні визначилися учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
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