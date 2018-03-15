Хто виграє Лігу чемпіонів-2017/18: букмекери дали прогноз

14 березня визначилися учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

Букмекери вважають, що найкращі шанси на перемогу із команд топ-8 мають дві команди - англійський Манчестер Сіті та іспанська Барселона.

Так, на перемогу команди Хосепа Гвардіоли та Олександра Зінченка можна поставити із коефіцієнтом 3,75. Барселона котирується із показником 4,33.

Далі у букмекерських преференціях йдуть Реал та Баварія (5,0). На Ліверпуль приймаються ставки із коефіцієнтом 9,0, Рому та Севілью - 34,0.

Нагадаємо,16 березня о 13:00 відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться у Києві 26 травня.