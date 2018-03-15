Побачити Шевченка: збірна України проведе відкрите тренування в Харкові

ОСК Металіст

Національна збірна України 20 березня проведе відкрите тренування для мас-медіа та вболівальників.

Про це повідомляє ФФУ.

Початок заняття - о 18:00 на стадіоні ОСК Металіст. Двері стадіону будуть відчинені з 17:30.

А наступного дня, 21 березня, збірна вирушить на перший товариський матч із Саудівською Аравією, який відбудеться 23 березня о 21:00 в іспанській Марбельї.

Нагадаємо, що став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.