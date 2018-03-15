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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 16:53
Побачити Шевченка: збірна України проведе відкрите тренування в Харкові
|ОСК Металіст
Національна збірна України 20 березня проведе відкрите тренування для мас-медіа та вболівальників.
Про це повідомляє ФФУ.
Початок заняття - о 18:00 на стадіоні ОСК Металіст. Двері стадіону будуть відчинені з 17:30.
А наступного дня, 21 березня, збірна вирушить на перший товариський матч із Саудівською Аравією, який відбудеться 23 березня о 21:00 в іспанській Марбельї.
Нагадаємо, що став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.
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