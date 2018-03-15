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15.03.2018  21:39

Японія назвала склад на спаринг з Україною

 

Японія оприлюднила список футболістів на контрольні матчі проти України і Малі.

Про це інформує сайт ЯФА.

Голкіпери: Ейджі Кавашима, Масаакі Хігашігучі, Косуке Накамура;

Захисники: Юто Нагатомо, Томоаки Макіно, Масато Морішіге, Томо Угадзін, Хірокі Сакаї, Шинтаро Курумайя, Ген Сьодзі, Ватару Ендо, Наомічі Уеда;

Півзахисники: Хасебе Макото, Хотару Ямагуті, Ріота Моріока, Гаку Сібасакі, Рета Осіма, Кенто Місао;

Форварди: Кейсуке Хонда, Ю Кобаясі, Юя Осако, Генкі Нарагуті, Такасі Усамі, Кенью Сугімото, Юя Кубо, Сея Накадзіма.

Як відомо, збірні України та Японії зіграють 27-го березня.

Раніше став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.





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