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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 21:39
Японія назвала склад на спаринг з Україною
Японія оприлюднила список футболістів на контрольні матчі проти України і Малі.
Про це інформує сайт ЯФА.
Голкіпери: Ейджі Кавашима, Масаакі Хігашігучі, Косуке Накамура;
Захисники: Юто Нагатомо, Томоаки Макіно, Масато Морішіге, Томо Угадзін, Хірокі Сакаї, Шинтаро Курумайя, Ген Сьодзі, Ватару Ендо, Наомічі Уеда;
Півзахисники: Хасебе Макото, Хотару Ямагуті, Ріота Моріока, Гаку Сібасакі, Рета Осіма, Кенто Місао;
Форварди: Кейсуке Хонда, Ю Кобаясі, Юя Осако, Генкі Нарагуті, Такасі Усамі, Кенью Сугімото, Юя Кубо, Сея Накадзіма.
Як відомо, збірні України та Японії зіграють 27-го березня.
Раніше став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.
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