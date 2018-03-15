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1322 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 22:43
Мілевський про Бойка: Коли у воротах стоїть "криса" - нічого не буде
|Артем Мілевський
Артем Мілевський назвав голкіпера Динамо Дениса Бойка щуром.
Про це він написав у своєму Інстаграмі, коментуючи матч киян з Лаціо.
"Коли в воротах стоїть "криса" - нічого не буде. Удачі, Суркіс", - написав Мілевський.
Як відомо, раніше Мілевський спародіював відомий інтернет-мем.
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