Мілевський про Бойка: Коли у воротах стоїть "криса" - нічого не буде

Артем Мілевський

Артем Мілевський назвав голкіпера Динамо Дениса Бойка щуром.

Про це він написав у своєму Інстаграмі, коментуючи матч киян з Лаціо.

"Коли в воротах стоїть "криса" - нічого не буде. Удачі, Суркіс", - написав Мілевський.

Як відомо, раніше Мілевський спародіював відомий інтернет-мем.