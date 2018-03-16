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16.03.2018  14:11

Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги Європи

 

16-го березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Як відомо, Динамо не вдалося пробитися до цією стадії.

Відзначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5 квітня, матчі-відповіді - 12 квітня.

Команди, вказані першими, проведуть перший матч вдома.

Ліга Європи

1/4 фіналу

РБ Лейпциг (Німеччина) - Марсель (Франція)

Арсенал (Англія) - ЦСКА (Росія)

Атлетико (Іспанія) - Спортинг (Португалія)

Лаціо (Італія) - Зальцбург (Австрія)





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