СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
276 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 14:11
Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги Європи
16-го березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.
Як відомо, Динамо не вдалося пробитися до цією стадії.
Відзначимо, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5 квітня, матчі-відповіді - 12 квітня.
Команди, вказані першими, проведуть перший матч вдома.
Ліга Європи
1/4 фіналу
РБ Лейпциг (Німеччина) - Марсель (Франція)
Арсенал (Англія) - ЦСКА (Росія)
Атлетико (Іспанія) - Спортинг (Португалія)
Лаціо (Італія) - Зальцбург (Австрія)
🔥🔥🔥 Пары 1/4 финала 🔥🔥🔥#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/QpBiaGIR5R— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 16 березня 2018 р.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій