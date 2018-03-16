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416 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 16:56
Фонсека про новачка Шахтаря: Йому доведеться деякий час почекати, бо Факундо проводить відмінний сезон
|Оларенваджу Кайоде
Новачку донецького Шахтаря Кайоде доведеться деякий час побути на лаві запасних.
Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека.
"Не можу сказати, хто замінить Бернарда - поки не вирішив. У нас є декілька футболістів, які можуть виступати на цій позиції. Скоро все побачите", - сказав португалець.
"Кайоде приїхав зовсім недавно, і йому потрібен час, щоб звикнути до команди, познайомитися з нашим стилем і зрозуміти принципи гри. У Шахтарі сильна конкуренція. Факундо проводить відмінний сезон, тому Кайоде нехай деякий час чекає, а можливість у нього обов'язково з'явиться", - цитує Фонсеку офіційний сайт донечан.
Нагадаємо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Ман Сіті на правах оренди і 10 березня провів перше тренування.
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