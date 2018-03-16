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16.03.2018  16:56

Фонсека про новачка Шахтаря: Йому доведеться деякий час почекати, бо Факундо проводить відмінний сезон

 Оларенваджу Кайоде

Новачку донецького Шахтаря Кайоде доведеться деякий час побути на лаві запасних.

Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Не можу сказати, хто замінить Бернарда - поки не вирішив. У нас є декілька футболістів, які можуть виступати на цій позиції. Скоро все побачите", - сказав португалець.

"Кайоде приїхав зовсім недавно, і йому потрібен час, щоб звикнути до команди, познайомитися з нашим стилем і зрозуміти принципи гри. У Шахтарі сильна конкуренція. Факундо проводить відмінний сезон, тому Кайоде нехай деякий час чекає, а можливість у нього обов'язково з'явиться", - цитує Фонсеку офіційний сайт донечан.

Нагадаємо, що Кайоде перейшов до Шахтаря з Ман Сіті на правах оренди і 10 березня провів перше тренування.





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