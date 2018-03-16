Нападник Шахтаря зацікавив Сампдорію

Факундо Феррейра

Форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра потрапив до сфери інтересів італійської Сампдорії.

Про це повідомляє Genova24.it.

Зазначимо, що у Феррейри є італійський паспорт.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря задоволений формою Факундо Феррейри.