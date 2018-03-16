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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 21:53
Нападник Шахтаря зацікавив Сампдорію
|Факундо Феррейра
Форвард донецького Шахтаря Факундо Феррейра потрапив до сфери інтересів італійської Сампдорії.
Про це повідомляє Genova24.it.
Зазначимо, що у Феррейри є італійський паспорт.
Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря задоволений формою Факундо Феррейри.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій